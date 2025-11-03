Ce s-ar întâmpla cu adevărat când lumea s-ar sfârşi: o simulare înfiorătoare arată cum apocalipsa ar putea declanşa valuri de violenţă

O simulare realizată de cercetători a dezvăluit cum s-ar putea comporta oamenii atunci când sfârşitul lumii ar fi iminent — iar rezultatele nu sunt deloc liniştitoare.

Potrivit studiului, impulsurile cele mai întunecate ale umanităţii ar putea ieşi la suprafaţă, într-un scenariu asemănător cu cele din filmele şi serialele apocaliptice precum Mad Max sau Fallout.

Cercetătorii sugerează că, atunci când lumea se apropie de sfârşit, pedepsele pentru acte de violenţă „îşi pierd orice semnificaţie”, ceea ce i-ar putea determina pe unii indivizi să revină la „tendinţe mai primitive”.

Deşi lumea analizată a fost una digitală, specialiştii susţin că rezultatele oferă o perspectivă tulburătoare asupra modului în care oamenii ar putea reacţiona într-o situaţie reală de colaps global.

„Această descoperire ridică întrebări importante despre comportamentul uman”, a declarat dr. Haewoon Kwak de la Universitatea Indiana din Bloomington, pentru Daily Mail.

„Ne obligă să ne gândim care dintre acţiunile noastre sunt controlate de frica de pedepse externe şi care sunt ghidate de propriile noastre norme morale sau sociale.”

Simularea a fost realizată în timpul unei perioade de testare „closed beta” a unui joc online de tip MMORPG, ArcheAge. Jucătorii ştiau că lumea virtuală se va sfârşi brusc peste 11 săptămâni, dar erau liberi să se joace în mod normal.

„Un MMORPG nu este doar un joc; este un laborator viu în care un număr mare de jucători interacţionează şi desfăşoară o gamă variată de activităţi – economice, sociale şi de luptă”, explică dr. Kwak.

Echipa de cercetători a analizat peste 270 de milioane de înregistrări ale comportamentului jucătorilor pentru a observa cum s-au modificat acestea pe măsură ce „sfârşitul” se apropia.

Pierderea sentimentului de responsabilitate şi de ataşament poate favoriza comportamentele antisociale

Rezultatele au arătat că, în timp ce majoritatea participanţilor şi-au continuat activitatea normală, un mic grup a devenit rapid violent. În ultimele două săptămâni, 334 de jucători au comis „crime” în joc, o creştere semnificativă a comportamentelor agresive.

Potrivit dr. Kwak, explicaţia cea mai probabilă este că, odată cu dispariţia consecinţelor, actele de violenţă şi-au pierdut orice sens moral sau practic. În ArcheAge, luptele între jucători de aceeaşi rasă sunt considerate „omoruri” şi sunt de obicei sancţionate. Dar, pe măsură ce finalul testului se apropia, aceste pedepse şi-au pierdut relevanţa.

Cei mai predispuşi la astfel de acte erau jucătorii cunoscuţi sub numele de „churners” – cei care intenţionau să renunţe la joc înainte de sfârşitul perioadei de testare. Acest lucru sugerează că pierderea sentimentului de responsabilitate şi de ataşament poate favoriza comportamentele antisociale.

Totuşi, cercetătorii avertizează că aceste rezultate nu pot fi extrapolate direct la realitate.

„Un clic de mouse într-un joc este fundamental diferit de un act de violenţă comis în lumea reală”, subliniază dr. Kwak.

Interesant este că, în paralel cu creşterea comportamentelor violente, majoritatea jucătorilor au devenit mai sociabili. Pe măsură ce sfârşitul se apropia, mulţi au abandonat activităţile competitive — cum ar fi creşterea nivelului sau completarea misiunilor — şi s-au concentrat pe interacţiunile sociale: trimiterea de mesaje, formarea de grupuri şi colaborarea.

Această tendinţă sugerează că, în faţa unui dezastru iminent, oamenii ar putea căuta sprijin în relaţiile interumane, întărind legăturile sociale existente şi formând altele noi.

„Rezultatele indică faptul că, atunci când se confruntă cu un scenariu de tip ”sfârşitul lumii”, jucătorii s-au concentrat pe ceea ce contează cu adevărat: relaţiile sociale”, spune dr. Kwak.

„Este foarte posibil ca acelaşi lucru să se întâmple şi în viaţa reală — în momente de criză, oamenii tind să se unească pentru a se sprijini reciproc, întărind conexiunile care îi definesc.”

