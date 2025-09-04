Soldații viitorului. China și Rusia testează limitele modificării genetice în scopuri militare

Cercetările în domeniul biotehnologiei ridică întrebări serioase legate de etică, securitate și echilibrul global de forțe.

Liderii unora dintre cele mai puternice regimuri autoritare din lume – China, Rusia și Coreea de Nord – au fost surprinși discutând despre posibile aplicații ale biotehnologiei în prelungirea vieții și potențiala utilizare a acesteia în scopuri militare. Discuția, care a avut loc în marja unei parade oficiale desfășurate recent la Beijing, a fost înregistrată accidental de microfoanele rămase deschise.

Comentariile au inclus referiri la transplanturi multiple de organe și la ideea unei „nemuriri” obținute prin mijloace tehnologice. Deși par speculative, astfel de afirmații vin în contextul în care ambele state – China și Rusia – sunt acuzate că investesc resurse semnificative în dezvoltarea unor programe militare bazate pe modificarea genetică a soldaților.

De la teorie la practică

Într-un discurs rostit în 2017, președintele rus Vladimir Putin afirma că modificările genetice aplicate soldaților ar putea deveni „mai periculoase decât o bombă nucleară”. De atunci, cercetători și oficiali occidentali au atras atenția asupra posibilității ca astfel de programe să fi evoluat semnificativ, în special în spatele ușilor închise ale laboratoarelor militare din Rusia și China.

Ads

China, în special, a atras atenția comunității internaționale în 2020, când omul de știință He Jiankui a anunțat nașterea a trei copii modificați genetic pentru a fi imuni la HIV. Deși autoritățile chineze l-au condamnat ulterior pentru încălcarea normelor medicale, experții susțin că incidentul indică un nivel de avansare științifică ce ar putea fi utilizat și în alte scopuri.

„Tehnologia de editare genetică este deja testată pe plante și animale. Este perfect plauzibil ca ea să fie aplicată și asupra ființei umane, în scopuri militare,” afirmă profesorul John Louth, de la Royal United Services Institute (RUSI), citat de The Sun.

Capabilități extinse și controverse etice

Modificările genetice ar putea duce, teoretic, la crearea unor indivizi cu forță fizică sporită, prag ridicat al durerii, rezistență crescută la oboseală sau chiar abilități cognitive îmbunătățite. În paralel, mai multe țări lucrează la dezvoltarea unor exoschelete și a altor tehnologii de amplificare a capacităților umane pe câmpul de luptă.

Ads

În Franța, de exemplu, Ministerul Apărării a anunțat proiecte care vizează îmbunătățirea performanțelor fizice și psihologice ale soldaților, însă cu respectarea strictă a dreptului internațional umanitar. În Statele Unite, Pentagonul a dezvăluit public exoschelete inspirate de conceptul „Iron Man,” menite să ofere protecție și forță suplimentară în teren dificil.

În contrast, în Rusia și China, lipsa transparenței și implicarea forțelor armate în proiecte științifice controversate alimentează îngrijorările comunității internaționale.

„Suntem într-un punct în care putem manipula ADN-ul pentru a crea caracteristici precise – așa cum am făcut în agricultură cu animalele de fermă,” explică profesorul Michael Clarke, de la King’s College London.

Dimensiunea geopolitică a cercetării biologice

Fostul director al serviciilor americane de informații, John Ratcliffe, a acuzat public China, în 2020, că ar testa deja modificări genetice asupra propriilor soldați. În același an, în contextul invaziei ruse în Ucraina, o imagine oficială care înfățișa un soldat rus conectat la o serie de senzori cerebrali a fost interpretată ca un indiciu al interesului Kremlinului pentru augmentarea capacităților umane în luptă.

Ads

În paralel, companii private din Rusia au anunțat că au fost contactate de „agenții speciale” pentru testarea unor exoschelete de luptă, menite să fie utilizate pe frontul din Ucraina.

Un viitor incert

Într-un scenariu extrem, susțin unii analiști, statele care investesc în modificarea genetică a soldaților ar putea crea, în câteva decenii, unități militare alcătuite din indivizi crescuți cu trăsături genetice selectate – de la forță și inteligență, până la absența fricii.

Deocamdată, comunitatea internațională nu dispune de un cadru juridic clar privind limitele cercetării genetice în scopuri militare. Fără reglementări comune și fără transparență din partea actorilor-cheie, riscurile etice și de securitate rămân majore.

Ads