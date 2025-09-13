Zonele de pe Terra în care câmpul magnetic o ia razna/ FOTO: X @AMAZlNGNATURE

Busola magnetică, utilizată de secole pentru orientare și navigație, poate deveni inutilizabilă în anumite regiuni ale globului. În astfel de locuri, acul acesteia nu indică în mod fiabil nordul, ci se învârte, se blochează sau deviază fără avertisment, spun cercetătorii citați de IFLScience.

Inventată în China în timpul dinastiei Han, între secolul al III-lea î.e.n. și secolul al III-lea e.n., busola nu a fost folosită inițial pentru orientare, ci în ritualuri și geomantie. Cu timpul, ea a devenit indispensabilă pentru navigatori, datorită capacității sale de a se alinia cu câmpul magnetic al Pământului.

Totuși, în anumite regiuni, în special în apropierea polilor și în zone cu concentrații ridicate de minereuri feroase, acest dispozitiv simplu își pierde acuratețea.

Zonele în care câmpul magnetic o ia razna

În regiunile polare, cum ar fi Arctica și Antarctica, busolele devin imprecise. Motivul are legătură cu geometria câmpului magnetic terestru. La latitudini medii, liniile câmpului sunt aproape paralele cu suprafața Pământului, permițând acului busolei să rămână stabil. În apropierea polilor, însă, aceste linii devin aproape verticale, ceea ce determină acul să se încline, să se blocheze sau să se miște imprevizibil.

Aceste zone sunt denumite oficial „zone de umbră magnetică” în cadrul Modelului Magnetic Mondial, harta standard utilizată pentru cartografierea câmpului magnetic global.

Când geologia influențează orientarea

Pe lângă particularitățile polare, zăcămintele bogate în fier pot, de asemenea, să afecteze busola. Un exemplu notoriu este regiunea Kursk din vestul Rusiei, unde, în secolul al XVIII-lea, geologul Piotr Imohodțev a observat devieri semnificative ale acului în timpul unei expediții.

Ulterior, într-un raport CIA din 1949, zona a fost descrisă ca una dintre cele mai intense anomalii magnetice din lume, provocate de concentrațiile ridicate de minereuri feromagnetice.

„Acul magnetic, în mod normal îndreptat spre nord, poate fi deviat considerabil de prezența maselor de fier”, se menționa în document.

Misterul magnetic din Africa Centrală

Un alt exemplu se regăsește în capitala Republicii Centrafricane, Bangui. Aici, busolele funcționează eratic, iar cauza exactă nu este încă pe deplin cunoscută. Una dintre ipoteze sugerează că o coliziune antică cu un meteorit ar fi putut altera structura geologică a regiunii, afectând proprietățile magnetice ale rocilor.

Astfel de impacturi pot genera un așa-numit „semnătură magnetică” – o amprentă detectabilă prin metode moderne, care reflectă modificări în compoziția minerală, temperatură și presiune, apărute în urma evenimentului.

Busolele în spațiu: mai puțin utile decât par

Deși câmpul magnetic al Pământului se extinde în spațiu, formând ceea ce se numește magnetosferă — până la 37.000 de kilometri spre Soare și 370.000 de kilometri în direcția opusă — intensitatea acestuia scade semnificativ cu distanța.

În aceste condiții, un compas ar putea reacționa la câmpul magnetic, însă în mod imprevizibil. Vântul solar, format din particule încărcate emise de Soare, distorsionează constant câmpul magnetic, ceea ce determină instabilitatea acului.

De aceea, astronauții nu folosesc busole magnetice în misiunile spațiale. În schimb, se bazează pe instrumente de navigație avansate, capabile să calculeze poziția cu mare precizie în condițiile complexe ale spațiului cosmic.

Tehnologia înlocuiește tradiția

Astăzi, sistemele moderne de navigație au înlocuit treptat busola clasică. Dispozitivele electronice bazate pe GPS, sateliți și inteligență artificială pot oferi localizări precise chiar și în cele mai dificile condiții.

Printre cele mai recente progrese se numără algoritmii de recunoaștere vizuală, capabili să determine poziția geografică pe baza unor simple imagini. Un exemplu este ChatGPT, care, prin noul sistem de analiză vizuală, poate identifica locații din fotografii cu un grad remarcabil de precizie, chiar și în condiții de vizibilitate scăzută.

