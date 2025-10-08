Oamenii de știință au dezvăluit cum arăta primul animal de pe Pământ

Oamenii de știință dezbat de multă vreme un subiect esențial în înțelegerea evoluției: care a fost primul animal de pe Pământ și, mai ales, cum arăta acesta?

O nouă cercetare condusă de specialiști de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) sugerează că bureții de mare – organisme simple, fără țesuturi complexe sau sisteme nervoase – ar putea ocupa acest loc în arborele vieții, detronând o altă ipoteză populară, potrivit căreia comb jellies (ctenoforele) ar fi fost primele.

Folosind indicii chimice din roci vechi de peste 541 de milioane de ani, cercetătorii au descoperit semnături moleculare care susțin ideea că bureții ar fi apărut în era Neoproterozoică, cu mult înaintea altor forme complexe de viață.

O problemă de istorie și chimie

Fosilele directe ale acestor organisme sunt extrem de rare, mai ales că bureții și ctenoforele sunt organisme moi, fără schelete sau cochilii care să se păstreze ușor în timp. În cazul bureților, uneori se găsesc mici structuri minerale, numite spicule, dar cercetări recente sugerează că cei mai timpurii nu le aveau.

Pentru a depăși limitele fosilelor clasice, echipa de la MIT a analizat steroli – compuși organici complecși prezenți în membranele celulelor tuturor organismelor avansate. În 2009, Roger Summons și colegii săi au raportat descoperirea unor astfel de molecule (steroli C30) în formațiuni stâncoase din Oman, vechi de sute de milioane de ani. Acestea sunt produse astăzi doar de unele specii de bureți moderni, dar nu de organisme mai simple.

Ads

„Este foarte neobișnuit să găsești un sterol cu 30 de atomi de carbon”, explică Lubna Shawar, geochimist organic la MIT și autoarea principală a studiului.

Această semnătură chimică a fost interpretată ca dovadă a existenței bureților în perioada respectivă. Totuși, unii critici au sugerat că sterolii ar putea proveni din alte surse – de exemplu, din alge sau din procese geologice nebiologice.

Confirmare suplimentară

În noul studiu, cercetătorii au analizat o a doua categorie de steroli, cei cu 31 de atomi de carbon (C31), produși de aceeași genă prezentă la bureții moderni. Echipa a sintetizat opt tipuri de steroli C31 în laborator și i-a supus unor procese menite să simuleze transformările petrecute în milioane de ani în scoarța terestră.

Rezultatul? Două dintre variantele sintetice au coincis perfect cu sterolii fosilizați găsiți în rocile antice, oferind o dovadă suplimentară că aceste semnale chimice provin din organisme biologice – cel mai probabil, bureți.

„În acest studiu, arătăm cum poate fi autentificat un biomarker, confirmând că semnalul provine din viață, nu din contaminare sau procese nebiologice”, a spus Shawar.

Ads

Pentru Roger Summons, geobiolog la MIT, cele trei linii convergente de dovezi – din rocă, din biologia bureților moderni și din chimia de laborator – susțin puternic ideea că bureții ar fi printre primele animale care au apărut pe Terra.

„Este combinația dintre ceea ce găsim în rocă, ceea ce știm despre bureți și ceea ce putem reproduce în laborator”, a explicat el. „Toate acestea indică faptul că bureții sunt printre cele mai timpurii forme de viață animală de pe Pământ.”

Cercetarea aduce o contribuție importantă la înțelegerea începuturilor vieții multicelulare și la identificarea rădăcinilor arborelui genealogic animal.

Ads