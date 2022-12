Cercetător român la Oxford, decorat cu Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler. ”A fost copleșitor”

Ștefan Dascălu, cercetător în Imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie, a fost decorat cu Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de Cavaler. Ceremonia de decernare a avut loc la Ambasada României în Regatul Unit, în seara de luni, 5 decembrie. Alături de el, au mai fost decorați medici, oameni de cultură, jurnaliști și profesori români.

Cercetătorul Ștefan Dascălu a primit decorația pentru activitățile sale de cercetare și informare medicală din ultimii ani.

”A fost puțin copleșitor, ne-am bucurat cu toții. Mulțumită familiei și prietenilor apropiați sunt aici. Fără ajutorul lor nu aș fi putut în niciun caz să realizez. Sprijinul lor constant nu a fost doar o fundație pentru ce am construit ci și un imbold pentru a face mai mult”, a mărturisit Ștefan Dascălu pentru Ziare.com.

Ordinul le-a fost înmânat celor care fac cinste României de ES Laura Popescu ambasador al României în Marea Britanie.

”Seara trecută am avut deosebita onoare de a-mi fi decernat Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria H – „Cercetarea științifică”, pentru activitățile mele academice și de informare medicală din ultimii ani. Alături de personalități care fac cinste României în Regatul Unit, am participat la ceremonia de decernare organizată de Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord la sediul Romanian Cultural Institute in London.

Onoarea a fost cu atât mai mare cu cât acest ordin prestigios mi-a fost înmânat de către ES Laura Popescu – un ambasador care luptă neîncetat atât pentru românii din UK, cât și pentru promovarea țării noastre așa cum se cuvine. Am avut privilegiul de a începe colaborarea cu dumneaei acum mai bine de 2 ani de zile, când pandemia COVID-19 a semănat frică și incertitudine în sufletele tuturor.

Mulți români aflați în afara granițelor atunci au trecut prin clipe de coșmar, iar ajutorul neîncetat din partea structurilor ambasadei și ale consulatelor din UK – aflate sub îndrumarea atentă a doamnei ambasador Laura Popescu și adesea copleșite de volumul de muncă – au asigurat sprijinul necesar pentru foarte mulți români din Regatul Unit.

Mai mult, doamna Laura Popescu a susținut în permanență eforturile de informare medicală corectă și a încurajat parteneriate academice și colaborări internaționale între România și UK.

Recunoștința pe care o am față de doamna Laura Popescu depășește cu mult ceea ce am putut scrie aici, dar îi mulțumesc din suflet pentru misiunea onorabilă pe care o îndeplinește pentru toți românii din Regatul Unit și pentru România.

Vă mulțumim, cu toții, Excelența Voastră!”, a scris Ștefan Dascălu pe pagina sa de Facebook.

Cine sunt românii decorați pentru activitatea din Marea Britanie

Pe 23 august, anul acesta, președintele Klaus Iohannis semna ”o serie de decrete de decorare”, conform unui comunicat postat pe site-ul Administrației Prezidențiale.

”Astfel, în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la promovarea imaginii, cercetării și culturii românești în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Președintele României a conferit:

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F - „Promovarea culturii”, doamnei Niţe Mihaela-Roxana, soprană, profesor de pian; doamnei Stanciu Oana, artist vizual; doamnei Stoica Florina, economist.

Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria H - „Cercetarea științifică”, doamnei Constantin Aurora, profesor universitar doctor, Școala de Informatică, Universitatea din Edinburgh; domnului Dascălu Ștefan, cercetător în imunologie și epidemiologie teoretică, Universitatea Oxford; doamnei Dimitriu Delia-Gabriela, doctor, profesor cercetător, Universitatea Metropolitană Manchester.

De asemenea, în semn de apreciere pentru contribuția importantă avută la consolidarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, în plan științific și medical, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler doamnei Chefani Alina Elena, medic, cercetător patolog, Institutul de Cancer Poundbury din Dorchester, și domnului Oniscu Gabriel Corneliu, medic, director, Centrul de Transplant din Edinburgh.

Totodată, în semn de apreciere pentru dăruirea și profesionalismul de care au dat dovadă de-a lungul timpului, în calitate de voluntari, pentru contribuția importantă avută la promovarea imaginii țării noastre în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Președintele României a conferit Ordinul „Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Angajament Social” în grad de Cavaler doamnei Pop Elisabeth, doctor, ofițer principal de politici de integrare socială, participare civică și democratică, Primăria Londrei; doamnei Popa Camelia-Luisa, specialist în relații cu publicul; doamnei Salvage Andreea-Lizica, jurnalist, asistent social”, a transmis Administrația prezidențială.