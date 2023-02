Cercetătorul care a prezis cutremurul din Turcia cu doar trei zile înainte să ca acesta să se producă, Frank Hoogerbeets, a anunțat un nou cutremur de mare forță peste câteva zile.

"O convergență a geometriei planetare critice în jurul datei de 2 și 5 martie poate duce la o activitate seismică mare până la foarte mare, posibil chiar și un cutremur de mare forță în jurul 3-4 martie și/sau 6-7 martie", a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter.

EARTHQUAKE WARNING

A convergence of critical planetary geometry around 2 and 5 March may result in large to very large seismic activity, possibly even a mega-thrust earthquake around 3-4 March and/or 6-7 March.https://t.co/tBZjLek4Qj