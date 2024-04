Rusia îl condamnă la 7 ani de închisoare pe un om de știință care a lucrat în domeniul tehnologiei hipersonice. Ce acuzații i se aduc FOTO

Un om de ştiinţă rus, Aleksandr Kuranov care a lucrat la tehnologii hipersonice a fost condamnat joi, 18 aprilie, la 7 ani de închisoare pentru trădare, după ce a fost acuzat că a transmis secrete de stat unor cetăţeni străini, relatează Reuters.

Un reprezentant al sistemului judiciar din Sankt Petersburg a declarat că Aleksandr Kuranov, în vârstă de 76 de ani, va fi trimis la o închisoare de înaltă securitate şi va fi amendat cu 100.000 de ruble (1.000 de dolari).

A court in St. Petersburg on April 18 sentenced Aleksandr Kuranov, the former head of an institute researching hypersonic flight, to seven years in prison on a charge of high treason. https://t.co/fGQPoV2qzY