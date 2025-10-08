O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 17:51
372 citiri
O sursă de energie neașteptată va înlocui bateriile: oamenii de știință au creat un generator din diamant și titan
Generator din diamant și titan/FOTO: RMIT University

O echipă de oameni de știință de la Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), din Australia, a dezvoltat un dispozitiv capabil să genereze electricitate folosind lichide – o tehnologie care, spun ei, ar putea înlocui bateriile clasice, eliminând nevoia de a fi înlocuite periodic.

Noul generator, realizat la imprimantă 3D dintr-un amestec inovator de diamant și titan, este considerat o descoperire cu potențial major în domeniul surselor alternative de energie. Rezultatele preliminare au fost publicate pe site-ul oficial al institutului.

Electricitate din lichide – o idee cu aplicații medicale

Cercetătorii au combinat titanul – un metal ușor și rezistent – cu nanoparticule de diamant, obținând un material durabil, compatibil cu țesutul uman și capabil să genereze semnale electrice continue.

Prin el poate circula un lichid (precum sângele), care produce o tensiune electrică stabilă. Energia obținută poate fi apoi stocată și transmisă fără fir prin țesuturi biologice. Testele de laborator, realizate cu soluții saline care imită sângele uman, au demonstrat funcționarea eficientă a sistemului.

Deși energia produsă este modestă, combinată cu tehnologii de încărcare fără fir, ar putea asigura alimentarea unor dispozitive medicale implantabile. Printre aplicațiile posibile: stenturi inteligente, dispozitive de administrare a medicamentelor sau proteze interne care nu ar mai necesita niciodată schimbarea bateriilor.

„Un fenomen complet nou”

Coordonatorul proiectului, dr. Arman Ahnood, explică faptul că dispozitivul poate stoca energie, măsura fluxul de lichide și primi energie din exterior, fără a avea componente electronice active în interiorul corpului.

„Această combinație de proprietăți – conductivitate și izolare – într-un singur material este ceva complet nou. Ea ne permite nu doar să vedem electricitatea, ci și să o folosim în mod controlat”, a declarat dr. Peter Sherrell, membru al echipei.

Potrivit profesoarei Kate Fox, structura generatorului poate fi imprimată 3D în forme complexe, adaptate fiecărui pacient, ceea ce îi crește durabilitatea și eficiența.

Cercetarea se află încă într-un stadiu incipient, iar echipa australiană caută parteneri din domeniul biomedical și industrial pentru a transforma tehnologia într-un produs comercial.

Descoperirea vine într-un moment în care lumea științifică explorează intens alternative la sursele tradiționale de energie. Recent, Japonia a inaugurat o centrală osmotică capabilă să producă până la 880.000 kWh anual, folosind diferențele de salinitate dintre apă dulce și apă de mare — un sistem care nu depinde de soare sau vânt.

La rândul său, ministrul american al energiei, Chris Wright, a declarat că omenirea se apropie de exploatarea energiei prin fuziune nucleară, un proces care, susține el, va fi accelerat de progresele în inteligența artificială.

#Cercetatori, #Royal Melbourne Institute of Technology, #generator, #energie, #diamant, #Titan , #stiri externe
