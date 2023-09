Cum va rezolva România problema exportului de cereale din Ucraina. Întâlnire între șefii de Guvern la Kiev

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat, vineri la Buzău, că partea ucraineană s-a ţinut de cuvânt cu privire la exportul cerealelor din Ucraina. Ciolacu a anunţat o deplasare la Kiev, unde va finaliza discuţiile privind exportul cerealelor prin România.

„După cum bine ştiţi, avem un dialog permanent, eu cel puţin am un dialog zilnic cu prim-ministrul Ucrainei şi cu Comisia Europeană şi îi mulţumesc ministrului Agriculturii din România care are în fiecare zi dialog cu omologul, ministrului Economiei care are dialog cu omologul din Ucraina, Comisiei Europene, preşedintei Ursula von der Leyen în primul rând care ne-a susţinut în acest demers, Ministerul de Externe şi doamnei ambasador de la Bruxelles. S-a trecut şi prin hotărâre de Guvern acest lucru, de trei zile.

Sistemul de licenţiere solicitat de către România. În primul rând, 30 de zile nu există export pe teritoriul României. Am un dialog cu vama în fiecare zi pe acest subiect şi o informare dacă cineva a cerut vreun export pe teritoriul României şi nu s-a cerut. Deci partea ucraineană s-a ţinut de cuvânt”, a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri la Buzău.

Premierul a mai precizat că „urmează să facem un memorandum în aceste 30 de zile şi un sistem de dublă licenţiere, atât pe teritoriul Ucrainei, cât şi pe teritoriul României”.

„Cu adevărat nu se poate exporta pe teritoriul României prin intermediari şi traderi. Exportul va fi direct la procesatori, în cazul în care aceştia doresc să importe din Ucraina, cu un sistem foarte clar de control, prin ANSVSA, chiar cu eşantioane mai numeroase decât până acum şi cu adevărat o discuţie foarte aplicată în ceea ce priveşte tranzitul. Mi-aş dori un tranzit mult mai mult pe zona de căi ferate şi pe Dunăre.

Urmează să am o deplasare la Varna, să continui dialogul şi cu prim-ministrul al Greciei şi cu prim-ministrul al Republicii Moldova şi cu prim-ministrul al Bulgariei pe Fast Danube şi pe coridorul sudic care leagă Grecia, Bulgaria, România şi aşa mergând mai departe spre Serbia şi spre Ungaria. Urmează să am o deplasare cu mai mulţi miniştrii la Kiev, când cred că o să finalizăm toate discuţiile în ceea ce priveşte exportul pe teritoriul României. În acest moment, ce s-a negociat de către domnul ministru este foarte clar”, a completat Ciolacu.

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, luni, că va cere miniştrilor Agriculturii şi Economiei un ordin comun ca pe o perioadă de 30 de zile să se prelungească interdicţia importului de cereale ucrainene şi a adăugat că aşteaptă de la prim-ministrul Ucrainei o propunere de licenţiere, după ce Comisia Europeană a solicitat să se vină cu un sistem de licenţiere în ceea ce priveşte exportul de cereale în statele din UE.

Şeful Executivului a precizat că de când Comisia a luat decizia de a nu mai fi prelungită interdicţia, niciun kilogram de grâu sau altceva nu a fost importat în România.