Ministrul Agriculturii Petre Daea s-a întâlnit vineri, 21 aprilie, la București, cu omologul ucrainean Mikola Solski pentru a discuta despre criza provocată de importurile de cereale și alte produse alimentare ucrainene ieftine.

El a afirmat că a fost ”o întâlnire utilă, cu un prieten şi un coleg de suferinţă”, în cadrul căreia a prezentat în detaliu situaţia fermierilor români.

”O întâlnire utilă, cu un prieten şi un coleg de suferinţă, un ministru care gestionează domeniul acesta extrem de delicat într-un context extrem de sensibil, ştiindu-se ce se întâmplă în Ucraina. Întâlnirea pe care am avut-o astăzi a fost generată de situaţia în care ne aflăm cu toţii, atât Ucraina, care se află în conflictul armat cunoscut, cât şi ţările ce se află în proximitatea acestui conflict, care produce victime umane şi economice. Cunoscându-se faptul că suntem principalul coridor de solidaritate pentru cerealele din Ucraina, pe care l-am organizat, îl întreţinem şi îl păstrăm, în respect pentru poporul ucrainean şi într-o bună regulă internaţională pe care trebuie să o respectăm, întrucât se ştie foarte bine că din bazinul Mării Negre ies cantităţi de cereale care asigură hrana pe planetă. Rusia, Ucraina şi România sunt ţări fanion privind producţia de cereale şi exportul de cereale. În contextul dat, regulile normalităţii pe care le-am cunoscut cu câtva timp în urmă au dispărut, iar acum suntem obligaţi de situaţie să facem reguli noi pentru a răspunde atât la nevoile fermierilor ucraineni, cât şi la nevoile fermierilor români”, a declarat Petre Daea, într-o conferinţă de presă susţinută după întâlnirea cu omologul ucrainean.

Ads

El a menţionat că este a doua întâlnire cu ministrul Mikola Solski, iar acesta a avut o întrevedere cu omologul ungar şi urmează să ajungă în Bulgaria.

”Un tur de forţă al interesului pentru a putea să ne modelăm măsurile pe care trebuie să le luăm, spun în interesul fermierilor ucraineni, al Ucrainei, dar şi în interesul fermierilor români. Am prezentat pe larg, insistând pe detalii, spunând care este situaţia în România, care este impactul fluxului de cereale, atât pe culoarul acesta de tranzit, dar mai cu seamă prin importul de cereale şi de seminţe oleaginoase. Am convenit împreună să ne punem de acord asupra câtorva aspecte pe care le putem anunţa astăzi, în aşa fel încât să putem îmbunătăţi situaţia, ştiindu-se că patru ţări au luat unilateral decizia de a opri importurile. Noi n-am făcut acest lucru pentru că am socotit necesar, pe de-o parte, să fim alături de fermieri, fermierii români, pe de altă parte să ne respectăm acordurile pe care le-am semnat, în aşa fel încât regula să rămână regulă, pentru a putea avea, pe de-o parte, consistenţă în decizii şi a atinge obiectivul pe care-l urmărim”, a susţinut Daea.

Ads

Daea a adăugat că a avut o videoconferinţă cu vicepreşedintele Comisiei Europene şi cu comisarul european pentru Agricultură, după care a anunţat că sunt în discuţie măsuri la nivelul Comisiei Europene. El a reiterat că deciziile luate de cele patru state care au suspendat importurile nu sunt legale.

”S-a impus a se ridica aceste decizii în aşa fel încât Comisia să poate intra în jocul legitim de a stabili regulile care să protejeze fermierii noştri – şi suntem solidari şi cu fermierii din celelalte ţări, şi din Polonia şi din Ungaria şi Bulgaria şi din Slovacia, cum şi dumnealor sunt solidari cu noi şi cu fermierii ucraineni – dar regulile trebuie să le facem în comun şi să nu intrăm într-o concurenţă a deciziilor juridice. Nu ne avantajează pe niciunul, ba dimpotrivă ne creează probleme suplimentare, întrucât fermierii români îşi pun întrebarea: cum România nu poate, în condiţiile în care ceilalţi au putut? De aceea, noi am convenit să aşteptăm decizia pe care o va lua Comisia întrucât suntem semnatarii unei scrisori comune adresate preşedintei Comisiei Europene, scrisoare semnată de cei patru premieri – premierul României, Poloniei, Ungariei, Slovaciei – şi preşedintele Bulgariei”, a continuat ministrul.

Ads

El a arătat că răspunsul a venit, iar miniştrii Agriculturii din cele cinci ţări au convenit să transmită propuneri către vicepreşedintele Comisiei responsabil cu politica comercială şi comisarul pentru Agricultură, solicitând măsuri urgente pentru a se rezolva problema de comun acord, în respect pentru toate părţile implicate.

”Pe de-o parte, să ne protejăm fermierii noştri, pe de altă parte să dăm curs cerealelor din Ucraina să plece către destinaţiile cunoscute în aşa fel încât cei ce aşteaptă hrana care este asigurată în această zonă să o aibă la timp”, a subliniat Daea.

El a mai arătat că reprezentanţii Comisiei au venit cu un pachet care presupune două posibilităţi de intervenţie: ”Una: prin comepnsarea fermierilor afectaţi din cele cinci ţări, comunincându-ne suma de 100 de milioane de euro pusă la dispoziţia acestora, sumă care vine ca urmare a solicitării ţărilor şi a preşedintelui României, când la Consiliul European s-a afirmat că suma pentru România este o sumă mică, nu răspunde nevoilor fermierilor şi nu este proporţională cu efortul pe care l-a făcut România pentru degajarea zonei, înţelegând aici transportul cerealelor şi seminţelor oleaginoase. A doua direcţie propusă a fost aceea ca pe o perioadă determinată de timp, şi anume până în 5 iunie, printr-o procedură de salvgardare excepţională, să se oprească importul pentru cereale, pentru patru produse: grâu, porumb, floarea soarelui şi rapiţă în cele cinci ţări afectate”.

Ads

Daea a arătat că, după aceste propuneri, cele cinci ţări au trimis o scrisoare în care au cerut completarea listei cu alte produse, iar comisarii au spus că o vor analiza, cu condiţia renunţării imediate la deciziile unilateerale luate de cele patru ţări.

Ministrul Agriculturii a arătat că, în acest context, se aşteaptă o decizie a Comisiei.

”Lucrurile acestea le-am discutat pe larg cu Mikola (Solski - n.r.) şi am convenit să purcedem în felul următor, el acceptând, ştiind şi înţelegând foarte bine situaţia în care se află şi fermierii români. În condiţiile în care România a rămas singura poartă de intrare pentru import, ne aşteptăm să apară în România, din dorinţa de a prelua produsele din Ucraina, o cantitate mai mare ca până acum. Deci o situaţie mai dificilă pentru ţară în condiţiile în care ceilalţi şi-au închis graniţele”, a precizat Daea.

El a adăugat că Slovacia a identificat, într-un lot de peste 1.500 de tone de grâu, depăşiri ale pesticidelor, acesta fiind ”un semnal de alertă”.

Ads

”În privinţa importului, am luat următoarele măsuri pe care le-am comunicat, iar Milkola le-a apreciat ca fiind normale, corecte, în consonanţă cu legislaţia europeană, şi nu altfel, şi anume (...) să prelevăm probe în vamă. Aici sunt două aspecte: sunt birouri vamale în ţară, şi acolo, şi la frontieră. Pentru nevoia de a păstra fluidizarea traficului în aşa fel încât să facem două lucruri bune, să nu aglomerăm intrările în graniţă, dar să ne şi asigurăm că produsul respectiv este în regulă, până acum am precedat la prelevarea de probe la destinaţia produsului. De data aceasta am considerat că este corect aşa (...) Atunci când Comisia va hotărî să se opreasă importul, lucrurile acestea se subînţeleg că vor dispare, întrucât nu mai este cazul, la produsele respective, evident, pentru că sunt o serie întreagă de produse care intră. Vom vedea decizia şi aşteptăm”, a declarat Petre Daea.

El a anunţat şi alte măsuri luate.

”În privinţa tranzitului, am socotit a face câteva lucruri, zic eu, extrem de importante şi pe care le-am lucrat ieri cu specialiştii. Astăzi se validează prin semnăturile miniştrilor cu responsabilităţi în domeniu, întrucât nu ministrul Agriculturii este responsabilul tuturor măsurilor care se impun în acest domeniu. Asta nu este o scuză, ci un exemplu de implicare a ministrului Agriculturii în situaţie deosebite... Că am văzut că am devenit inamicul numărul 1, dar salvatorul situaţiei. În poziţia a doua mă aflu tot timpul, indiferent unde şi cât e de greu. Şi, cu privire la transport, am stabilit aşa: să punem un sigiliu, indiferent dacă are sigiliu, chiar dacă are sigiliu. Mijlocul de transport, fie el feroviar, rutier şi, dacă acolo este posibil, şi la barje, să se procedeze la fel. Sigiliul respectiv, pus peste sau alături de sigiliul care există, este siguranţa noastră că îl putem urmări şi va fi urmărit prin sistem şi confirmat la destinaţie că a ajuns sub un sigiliu neviolat”, a explicat Daea.

Ministrul Agriculturii a mai anunțat că a convenit cu omologul ucrainean să aibă o comunicare săptămânală asupra tranzitului de produse din țara sa.

”Am stabilit să avem o comunicare săptămânală asupra cantităţilor de produse ieşite în tranzit ca şi import, pentru a avea toate datele din toate părţile. Asta nu înseamnă că nu le-am avut până acum, dar să ne asigurăm că există această exactitate a datelor şi nu începem să interpretăm fiecare pe cifra care ne convine. (...) Am socotit necesar să aşteptăm până în 25, să vedem ce hotărâre ia Comisia (Europeană - n.r.), după care noi ne vom întâlni din nou pentru a ne stabili o regulă pe o durată lungă de timp, întrucât România şi Ucraina sunt ţări mari producătoare de cereale. Au în apropiere soluiţia, care este marea... N-avem de unde să ştim ce se întâmplă în continuare, din punct de vedere militar, dar trebuie să ştim ce ne trebuie din punct de vedere alimentar. Şi săptămâna viitoare ne vom întâlni, vine Mikola tot aici şi eu îi mulţumesc şi vreau să apreciez dialogul de astăzi... Mikola, ai păşit pragul la prieteni, privirile umezite de lacrimile durerii ne-a determinat să cântărim atent, exact, echilibrat, liniştit şi sigur un drum al colaborării, pentru că astăzi nu-i de azi pe mâine, e un drum al colaborării noastre”, a mai spus Daea.