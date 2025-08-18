Călătorind singură ca femeie, Karolina a simțit că prezența ei era observată la fiecare colț, cu bărbați care îi strigau complimente în franceză și arabă și care o urmăreau pe stradă pentru a-i cere numele, statutul relațional – ba chiar și mâna în căsătorie. Deși inițial a privit atenția ca fiind „inofensivă” și „poate chiar măgulitoare”, răbdarea Karolinei s-a epuizat rapid, odată cu valul constant de admirație nedorită, care nu se oprea nici atunci când era îmbrăcată modest.

Iar bărbații erau insistenți. Ea a spus că „un refuz politicos” era rareori respectat, și de multe ori se trezea că trebuia să traverseze strada pentru a evita admiratorii, ori să pretindă că are un iubit pentru a-i îndepărta.

Atât de „sufocată” s-a simțit Karolina de toată atenția, încât a părăsit orașul mai devreme decât planificase, alegând în schimb să viziteze sate și localități rurale, unde se simțea mai în siguranță.

Karolina a spus că inițial a fost motivată să viziteze Marocul după ce a văzut fotografii spectaculoase distribuite de o altă influenceriță de călătorie, Katarzyna Lawrynowicz, care postează adesea conținut strălucitor despre experiențele ei în Marrakesh.

„Ca femeie europeană, blondă și singură, nu ești văzută doar ca un simplu călător – devii un spectacol”, a spus Karolina. „Fiecare privire, fiecare comentariu, fiecare ofertă de ajutor poartă o încărcătură pe care nu ai cerut-o.

Aici, nu e vorba despre a vizita Marocul ca turist, ci despre o lecție zilnică de a-ți păstra limitele, de a-ți controla nervii și de a înțelege că trebuie să rescrii regulile la fiecare colț de stradă, în fiecare piață sau stație de autobuz.

În Marrakesh, asaltul este constant. Bărbații fac comentarii cu voce tare, uneori în franceză, alteori în arabă, când treci pe lângă ei.

La început, crezi că sunt complimente inofensive, poate chiar măgulitoare, dar ele nu încetează, și îți dai seama că insistența lor nu e niciodată doar din curiozitate.

Un refuz politicos e rareori respectat; în schimb, bărbații insistă să afle numele tău, planurile, statutul relațional.

Uneori, un simplu „Am un iubit” este singurul răspuns care îi oprește cu adevărat.

Și totuși, în clipa în care lași garda jos sau chiar zâmbești din nervozitate, asta poate fi interpretat ca un semnal de a insista și mai mult.

În cafenele și piețe, înveți rapid să-ți fixezi privirea, să răspunzi monosilabic și să mergi mai departe. „Bărbații mă bombardau cu întrebări și complimente, ba chiar și cu cereri în căsătorie, venite pe neașteptate!”

Karolina a spus că atenția a devenit și mai intensă atunci când a părăsit orașul și a mers în sate și localități rurale.

„Atenția este uneori sufocantă.

Acte simple, precum să stai la o cafenea sau să faci cumpărături, devin evenimente.

Nu puteam traversa strada fără ca măcar o persoană să îmi ceară o fotografie sau bani. Propunerile de căsătorie erau, desigur, frecvente.

Aici, orice bucățică de piele vizibilă sau păr descoperit este citită ca o declarație, oricât de modest ai crede că te-ai îmbrăcat.

Deodată îți dai seama că chiar și o rochie de vară ușoară și umerii goi te pot transforma într-un punct central pentru solicitări, propuneri sau întrebări nesfârșite.”

„Privirile lor mă tăiau, mai ales dacă purtam ceva chiar și puțin mai puțin modest decât standardul lor. O fustă peste gleznă sau brațele descoperite erau suficiente ca unii să mă fixeze cu ostilitate sau să-și clatine capul dezaprobator.

Într-o situație, o femeie chiar și-a ridicat vocea și m-a certat în arabă. Nu i-am înțeles cuvintele, dar tonul spunea totul.”

În ciuda provocărilor, Karolina a spus că este posibil să te bucuri de timpul petrecut în Maroc „dacă înțelegi cât de diferite sunt codurile sociale”.

Ea a adăugat: „Marocul te poate provoca și epuiza, dar îți va antrena rezistența și flexibilitatea, dacă ești dispus să privești dincolo de suprafața uneori exasperantă.

Cheia supraviețuirii este un amestec de piele groasă, improvizație, umor, răbdare și sensibilitate culturală.”

În ciuda atenției frecvente din partea bărbaților, Karolina a spus că opusul era valabil în cazul femeilor.

„Am fost întâmpinată cu priviri reci și critice, afișate deschis”, a povestit ea, scrie dailymail.com.

