Românii care mărturisesc că nu i-ar deranja să fie ceruți în căsătorie de iubite: "Mi-ar plăcea 1000%. Înseamnă că femeia de lângă mine clar își dorește să aibă o familie cu mine"

În ultimii ani, relațiile de cuplu au experimentat o serie de schimbări semnificative. O tendință evidentă este adoptarea unei abordări mai egalitare în cadrul relațiilor, unde partenerii își împart responsabilitățile și deciziile în mod mai echitabil. O atenție crescută este acordată comunicării deschise și sincerității.

Unele cupluri amână să aibă un copil, altele au renunțat la ideea de relație legalizată. Și cererile în căsătorie par să păstreze tendințele și să iasă din tipare.

Este tema de discuție deschisă de un utilizator al platformei Reddit care a vrut să afle dacă pe bărbați i-ar deranja să fie ei cei ceruți în căsătorie.

"V-ar deranja să fiți ceruți în căsătorie de iubită?"

"Vreau să fac un sondaj și să înțeleg mai bine cum gândesc bărbații legat de acest subiect. V-ar deranja să fiți întrebați de partenerele voastre dacă vreți să vă căsătoriți și nu invers? Cum v-ar face să vă simțiți? Vă face să vă simțiți mai puțin masculini? Ați refuza propunerea bazat pe ideea că un bărbat ar trebui să fie cel care cere în căsătorie și nu femeia? (Răspunsul pleacă de la premisa că sunteți într-o relație de câțiva ani și va iubiți partenera și vă doriți să vă căsătoriți cu ea)", a scris acesta pe Reddit.

"Gestul înseamnă mult"

Cei mai mulți dintre cei care au răspuns au precizat că nu ar fi deloc deranjați.

"Eu de-aia nu m-am însurat până acum, aștept să fiu cerut."

"Nu m-ar deranja, din contră."

"Mi-ar plăcea 1000%. Înseamnă că femeia de lângă mine clar își dorește să aibă o familie cu mine. Nu văd nimic ciudat, gestul înseamnă mult"

"Nu m-ar deranja, aș primi mai multă încredere din partea ei și că își dorește o relație serioasă, o idee chiar interesantă".

"Mi-ar insufla și mai multă încredere în partenera mea"

"Eu consider că e o idee super, ruptă de prejudecățile comuniste, ceva care mi-ar insufla și mai multă încredere în partenera mea și în planurile ei de viitor alături de mine. Nu orice femeie ar recurge la lucrul asta, cele care se văd alături de bărbatul care bate cu pumnul în masă de sare sticlă de Bucegi la 3 l nu cred că ar face lucrul asta vreodată."

"Glumești? Să am pe cineva care mă iubește atât de mult încât să se pună în genunchi și să îmi spună în mod activ că dorește să se căsătorească cu mine, punându-se într-o situație vulnerabilă în care ar putea fi refuzată? That would be the dream!"

"Aș accepta dacă ar fi într-un moment în care și eu aș consideră că e okay să o cer, am primit și flori de la iubită și mi se pare un gest frumos".

"Depinde cum o face. Dacă o face "clasic" așa cum bărbații cer femeile în căsătorie, atunci nu prea mi-ar plăcea. Dacă este inventivă și o face într-un mod feminin, ar fi super. Chiar și o discuție normală pe tema asta e ok."

"Eu într-un fel am fost cerut, soția actuală a venit cu propunerea. Probabil mai aștepta mult și bine dacă se lasă în baza mea, nu că nu mi-aș fi dorit acest pas, doar că nu văd multe avantaje în instituția căsătoriei, dovadă fiind că nu multe s-au schimbat în relația noastră după 6 ani. Nicio secundă nu mi-am pus problema că a venit din partea ei și nu cred că se poate vorbi de lipsa de masculinitate din partea mea. În schimb, gestul spune multe despre femeia respectivă, în general că e o persoană hotărâtă, puternică și care nu ține neapărat cont de norme sociale impuse de societate."

