Centrala de la Cernavodă, la un pas de revenirea completă. Ce se întâmplă cu Reactorul 2 după creșterea nivelului Dunării

Centrala Nucleară de la Cernavodă se pregătește să funcționeze din nou cu ambele reactoare, după mai multe luni în care producția de energie a fost afectată de seceta severă. Ministerul Energiei a anunțat că procedura de pornire a Unității 2 a început luni, 9 noiembrie, la ora 00:42, iar reconectarea la Sistemul Energetic Național este estimată pentru marți, 10 noiembrie, potrivit Economedia.

Reluarea activității celui de-al doilea reactor a devenit posibilă după creșterea nivelului Dunării, ale cărei debite extrem de scăzute au obligat operatorul centralei să oprească succesiv ambele unități în timpul verii.

Ambele reactoare de la Cernavodă, aproape de revenirea la capacitate maximă

Primul pas către reluarea producției a fost făcut vineri, 6 noiembrie, când Unitatea 1 a fost reconectată la rețeaua națională, după o întrerupere de peste trei luni. Reactorul a atins puterea nominală duminică, 8 noiembrie, la ora 10:07.

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Problemele au început pe 28 iulie, odată cu oprirea controlată a Unității 1. Pe 13 august, aceeași măsură a fost aplicată și Unității 2, întrucât nivelul Dunării nu mai permitea asigurarea condițiilor necesare răcirii reactoarelor. România a rămas astfel fără producție de energie nucleară timp de aproape trei luni.

Cele două unități au o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare și acoperă, în condiții normale, circa 20% din producția națională de electricitate.

Revenirea lor este importantă pentru stabilitatea sistemului energetic, mai ales în perspectiva sezonului rece, când consumul crește, iar necesarul de importuri poate deveni mai mare.

Guvernul pregătește măsuri pentru a evita o nouă criză la Cernavodă

Oprirea reactoarelor a scos la iveală vulnerabilitatea centralei în fața secetei prelungite. În acest context, premierul Luca Niculescu a cerut accelerarea proiectului Bala 2, considerat esențial pentru alimentarea cu apă a instalațiilor nucleare.

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Investiția urmărește creșterea volumului de apă direcționat către Cernavodă, astfel încât să fie asigurată răcirea actualelor reactoare, dar și a viitoarelor Unități 3 și 4.

Șeful Guvernului a solicitat și efectuarea permanentă a lucrărilor de dragare, pentru a reduce riscul unor noi întreruperi provocate de scăderea nivelului Dunării.

Dacă procedurile de repornire a Unității 2 se încheie conform calendarului anunțat, centrala va putea reveni la o capacitate cumulată de aproximativ 1.400 MW.

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