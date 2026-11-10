Neglijența umană, posibilă explicație pentru noua oprire de la Cernavodă. România a rămas fără 600 MW

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă s-a oprit din nou, luni seară, 9 noiembrie, la doar câteva zile după repornire, iar sistemul energetic a rămas fără aproximativ 600 MW. Secretarul de stat în Ministerul Energiei Casian Nițulescu spune că nu este exclusă o neglijență umană, însă cauza exactă a defecțiunii urmează să fie stabilită printr-o anchetă.

Oprirea reactorului a redus producția de energie cu 600 MW

Într-o intervenție la B1 TV, Casian Nițulescu a explicat cât de mult a afectat oprirea reactorului producția de energie electrică:

„S-au pierdut din sistem aproximativ 600 de megawați, pentru că nu s-a folosit la puterea maximă nominală de 700 de megawați. S-au pierdut și s-au pierdut în niște momente în care aveam nevoie de energie. Deci după ora 18, când a fost oprită definitiv Unitatea 1, s-au pierdut cei 600 de megawați, megawați care aduceau un aport mare în sistemul energetic național și un echilibru cel puțin”.

Ads

Oficialul a precizat că problema a apărut în partea nenucleară a centralei și că oprirea s-a făcut în condiții de siguranță.

„Sâmbătă am fost la Cernavodă, am vizualizat pornirea Unității 1 de la Cernavodă și am fost chiar în direct când s-a ajuns la puterea nominală. Din păcate, în seara zilei de ieri, 9 noiembrie 2026, Unitatea 1 a fost deconectată de la tot ce înseamnă Sistemul Energetic Național, ca urmare a unor defecțiuni tehnice care au apărut într-o anumită parte a centralei, mai exact în partea clasică, exact cum s-au exprimat cei de la Nuclearelectrica.

Vreau să subliniez că securitatea nucleară, într-adevăr, nu a fost afectată în niciun moment și tot ce a însemnat deconectarea de la sistem a corespuns conform procedurilor din operare, fără a avea un impact asupra populației, mediului sau personalului care operau în momentul acela.

Din păcate, defecțiunea a intervenit chiar când era la puterea nominală cea mai înaltă de pe durata weekend-ului”, a mai spus el.

Posibilă neglijență umană la Cernavodă. Va fi făcută o anchetă

Ads

Întrebat de ce defecțiunea nu a fost descoperită în cele peste trei luni în care reactorul a fost oprit, Nițulescu a răspuns: „Probabil și neglijența umană. Aici va fi un dosar de anchetă. Am sugerat directorului general să facă o anchetă profundă, o anchetă tehnică și cu personalul, și cu toți factorii care au fost implicați în pornire și care au monitorizat pe această durată de peste 100 de zile o verificare totală a tot ce înseamnă funcționarea acestei centrale”.

Nuclearelectrica a anunțat deja că directorul tehnic al centralei va fi înlocuit de la 1 decembrie.

În paralel, au început procedurile de repornire a Unității 2, care ar putea ajunge la puterea nominală în perioada 11–12 noiembrie. „Sperăm în tandem să fie pornite în data de 11 ambele unități”, a conchis acesta.

Ads