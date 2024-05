Preot reținut de Poliție pentru agresiunea primarului din Cernavodă. Reacția Arhiepiscopiei Tomisului VIDEO

Primarul din Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, s-a plâns Poliției după ce a acuzat un preot că l-ar fi agresat fizic în timp ce mergea spre domiciliu. Mai mult, edilul susține că reprezentantul Bisericii a fost „ajutat” de o femeie. La 24 ore distanță de la momentul agresiunii, Poliția a transmis că i-a reținut pe cei doi agresori ai edilului din Cernavodă.

Momentul agresiunii a fost surprins de camerele de supraveghere și vor fi folosite ca probe în procesul penal.

„Mi-au dat cu picioarele, m-au împins, m-au lovit. N-am făcut altceva decât să nu ripostez, nu am dorit să ripostez. „Ei fac parte din echipa lui George Ciulei, care candidează și el la primăria Cernavodă și poate din această cauză. Nu știu dacă are sau nu legătură, dar știu că face parte din echipa lui Ciulei. Ei nici măcar nu și-au dat seama că acolo sunt patru camere care au înregistrat tot. Deocamdată, nu am solicitat certificat medico-legal, dar o să o fac dacă e nevoie”, a relatat Liviu Negoiță, primarul orașului Cernavodă, conform Digi 24.

Arhiepiscopia Tomisului a demarat o anchetă disciplinară

În paralel, preotul acuzat de agresiunea primarului din Cernavodă va fi suspendat și cercetat disciplinar, a transmis Arhiepiscopia Tomisului, potrivit sursei citate.

"În legătură cu situația de la Cernavodă Arhiepiscopia Tomisului precizează că preotul Florian Bărbulescu se află în prezent sub ancheta Centrului Eparhial, fiind suspendat de la slujire. Regretăm evenimentul produs și așteptăm ca autoritățile în drept să își îndeplinească datoria. Conform legislației bisericești perioada maximă de suspendare înainte de finalizarea anchetei și începerea procesului canonic este de 30 de zile. În cazul părintelui, este vorba despre suspendarea pe perioada maximă începând de astăzi", a transmis preotul Mircea Pricop, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului.