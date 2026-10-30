Debitul Dunării a crescut, dar reactoarele de la Cernavodă rămân închise. Cum explică decizia conducerea Nuclearelectrica

Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură, în conformitate cu normele și standardele de securitate nucleară și vor continua să rămână în această stare. Conducerea Nuclearelectrica a precizat că situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară, informează Nuclearelectrica (SNN).

Potrivit informațiilor SNN, recent, a fost înregistrată o creștere a nivelului apei măsurat în bazinul de aspirație al pompelor CNE Cernavodă, de aproximativ 10 cm, ca urmare a creșterii nivelului Dunării, însă este vorba o creștere locală, care nu este susținută, deocamdată, de o creștere generală pe întregul bazin hidrografic al Dunării, în amonte de Cernavodă. Această evoluție este pozitivă și reflectă o îmbunătățire actuală a condițiilor hidrologice față de zilele precedente. La momentul actual, deși există premise, prognozele curente nu indică îndeplinirea tuturor criteriilor care să permită luarea deciziei de repornire a cel puțin uneia dintre unități.

Nivelul apei în bazinul de aspirație al centralei rămâne, în continuare, sub pragul considerat necesar pentru repornirea uneia sau a ambelor unități. Nivelul necesar repornirii în siguranță a unităților trebuie menținut pe o perioadă de mai multe zile și trebuie să prezinte o tendință de creștere.

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„În momentul în care vom atinge un nivel necesar pentru repornirea și operarea în siguranță a CNE Cernavodă, vom solicita, cu prioritate, conectarea centralei la Sistemul Energetic Național. În acest moment, pe fondul creșterii volatile, încă nesustenabile, a nivelului apei din bazinul de aspirație, acționăm strict conform procedurilor de operare aplicabile ale CNE Cernavodă. Securitatea nucleară și siguranța centralei sunt prioritățile absolute ale Nuclearelectrica”, a declarat Mihai Gioară, CEO Nuclearelectrica, relatează InvestEnergy.

SNN urmărește îndeaproape toate datele hidrologice și colaborează cu autoritățile relevante, societatea fiind pregătită să repornească CNE Cernavodă imediat ce prognozele devin favorabile și condițiile necesare sunt îndeplinite, pentru a susține Sistemul Energetic Național. Nuclearelectrica precizează că va informa, conform cerințelor legale aplicabile unei companii listate la bursă, orice modificare a stării CNE Cernavodă.

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