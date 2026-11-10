Cernavodă rămâne cu ambele reactoare oprite. Repornirea Unității 2, amânată, în timp ce reparațiile la Unitatea 1 ar putea dura încă patru zile

Repornirea Unității 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost amânată cu o zi, în timp ce reactorul 1 ar putea rămâne oprit încă patru zile. Potrivit Nuclearelectrica, Unitatea 2 ar urma să fie reconectată la Sistemul Energetic Național (SEN) miercuri, 11 noiembrie, iar lucrările pentru remedierea defecțiunii de la Unitatea 1 sunt în desfășurare.

Situația celor două reactoare afectează producția de energie electrică a României, care a fost nevoită să își acopere o parte importantă din consum prin importuri.

Când ar putea fi repornite cele două reactoare de la Cernavodă

Nuclearelectrica estimează, potrivit Antena 3 CNN, că Unitatea 2 va fi sincronizată cu rețeaua națională pe 11 noiembrie 2026 și va ajunge la puterea nominală joi, 12 noiembrie. Compania precizează că operațiunile de repornire se desfășoară conform procedurilor tehnice și cu respectarea normelor de siguranță nucleară.

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Termenul a fost modificat după ce Ministerul Energiei anunțase luni că reactorul ar putea fi reconectat marți, 10 noiembrie. Procesul de pornire a fost inițiat luni, la ora 00:42, după aproape trei luni în care Unitatea 2 a fost oprită.

În cazul Unității 1, specialiștii continuă verificările și intervențiile pentru remedierea defecțiunii. Lucrările sunt estimate să dureze între două și patru zile, după care vor începe procedurile necesare repornirii și reconectării la rețeaua electrică.

Nuclearelectrica a precizat că va transmite noi informări către acționari și investitori dacă apar modificări privind situația reactoarelor.

România importă aproape o treime din energia electrică pe care o consumă

Oprirea Unității 1, la numai trei zile de la repornire, a accentuat necesarul de importuri de energie electrică.

Marți dimineață, consumul național depășea 7.500 MW, în timp ce producția internă era de aproximativ 5.400 MW. Diferența a fost acoperită prin importuri, care reprezentau aproape 30% din necesarul de electricitate al țării.

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