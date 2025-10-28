Fenomen rar la Cernobîl. Câinii cu blană albastră surprind oamenii de știință FOTO

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:19
1707 citiri
Fenomen rar la Cernobîl. Câinii cu blană albastră surprind oamenii de știință FOTO
Câine cu blana albastră FOTO @nexta_tv/X

La 39 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, oamenii de știință au descoperit ceva surprinzător în zona de excludere: câini cu blană albastră.

Fenomenul, unic până acum în istoria zonei, a stârnit curiozitatea și îngrijorarea experților, care încearcă să determine dacă această coloratură neobișnuită este rezultatul unei mutații genetice sau al unei reacții chimice la mediul înconjurător, potrivit Daily Mail.

Apariția câinilor albaștri

Un grup de îngrijitori care ține sub supraveghere câinii din zona de excludere, numit Dogs of Chernobyl, a imortalizat în imagini mai multe haite de câini. Dintre aceștia, cel puțin unu avea blana complet albastră. „Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu știm motivul și încercăm să îi prindem pentru a afla ce se întâmplă”, a explicat echipa.

Organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, a precizat că, deși aspectul câinilor este alarmant, animalele par „foarte active și sănătoase”. Din 2017, Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere, oferindu-le hrană și îngrijire medicală anual. Acești câini sunt urmașii animalelor lăsate în urmă atunci când locuitorii au fost evacuați după tragedia nucleară din 1986.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au încercat să explice fenomenul, unii sugerând că albastrul blănii ar fi rezultatul contaminării externe cu substanțe chimice care ar putea fi îndepărtate.

Adaptarea câinilor la mediul extrem

De la explozia reactorului din 1986, zona de excludere a devenit un habitat neobișnuit pentru viața sălbatică. Lipsa oamenilor a permis florei și faunei să prospere, în ciuda nivelurilor ridicate de radiații. Studiile recente au arătat că patrupezii din Cernobîl au dezvoltat o rezistență impresionantă: sunt imunizați împotriva radiațiilor, a metalelor grele și a poluanților.

Cercetătorii au colectat probe de sânge de la 116 câini semi-sălbatici din zona de excludere și din apropierea orașului Cernobîl, descoperind două populații genetice distincte, care se deosebesc de câinii din zonele înconjurătoare.

Probele de sânge au fost transportate în SUA pentru analiza ADN-ului, care a evidențiat aproape 400 de zone genomice cu variații semnificativ divergente.

Scandal în comisia parlamentară la dezbaterile privind tăierea unora dintre cele mai mari salarii din sectorul public. „Angajați toate doamnele sexy/ Putem scoate microfonul din priză” VIDEO
Scandal în comisia parlamentară la dezbaterile privind tăierea unora dintre cele mai mari salarii din sectorul public. „Angajați toate doamnele sexy/ Putem scoate microfonul din priză” VIDEO
Parlamentarii s-au certat marți, 28 octombrie, în ședința comisiilor reunite de buget-finanţe. Acolo au fost chemați șefii ANRE, ASF şi ANCOM să prezinte noile organigrame şi grilele de...
Călin Georgescu face noi declarații bizare: "România va avea mai mulți milionari decât Elveția / Mult dorita pace se va semna la București"
Călin Georgescu face noi declarații bizare: "România va avea mai mulți milionari decât Elveția / Mult dorita pace se va semna la București"
Călin Georgescu, liderul suveraniștilor, s-a prezentat marți, 28 octombrie, la poliție pentru semnarea controlului judiciar, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis, săptămâna trecută,...
#Cernobil dezastru nuclear, #caine, #blana , #Cernobil
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tudorel Toader, fost judecător al Curții Constituționale, explică ce s-ar putea întâmpla cu reforma pensiilor magistraților la o nouă analiză a CCR
  2. Cum distrug știrile false încrederea în branduri. Concluziile surprinzătoare ale cercetătorilor de la UBB
  3. După ce li s-a mărit norma didactică, profesorii ar putea primi bani mai mulți. Ce a anunțat ministrul Educației despre plata cu ora
  4. Atacatorul lui Charlie Kirk va fi judecat în civil, pentru a i se respecta dreptul la prezumția de nevinovăţie. Ce pedeapsă riscă Tyler Robinson VIDEO
  5. Zelenski susține că sancțiunile SUA ar putea costa Rusia 5 miliarde de dolari lunar
  6. Schimbări la vizitele la Palatul Cotroceni, după ce a fost deschis de Ilie Bolojan. Cât costă biletele
  7. Probleme grave de personal de la Spitalul Județean Buzău, dezvăluite de manager: „E nevoie de medici cardiologi, urgentiști, ATI, radiologi, neurologi, interniști, diabetologi, endocrinologi, neonatologi, de recuperare medicală”
  8. Postarea virală a unui român stabilit în Spania. Ce sfat are pentru cei care se gândesc să se mute acolo. „Dacă vreți bani mulți, nu veniți!”
  9. Cum era medicul Ștefania Szabo în ultimele zile înainte să fie găsită moartă în spital. „Nu cred că poate fi vorba de un gest necugetat”
  10. Germania: Pregătirea elevilor pentru scenarii de război?