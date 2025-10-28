Fenomen rar la Cernobîl. Câinii cu blană albastră surprind oamenii de știință FOTO

La 39 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobîl, oamenii de știință au descoperit ceva surprinzător în zona de excludere: câini cu blană albastră.

Fenomenul, unic până acum în istoria zonei, a stârnit curiozitatea și îngrijorarea experților, care încearcă să determine dacă această coloratură neobișnuită este rezultatul unei mutații genetice sau al unei reacții chimice la mediul înconjurător, potrivit Daily Mail.

Apariția câinilor albaștri

Un grup de îngrijitori care ține sub supraveghere câinii din zona de excludere, numit Dogs of Chernobyl, a imortalizat în imagini mai multe haite de câini. Dintre aceștia, cel puțin unu avea blana complet albastră. „Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu știm motivul și încercăm să îi prindem pentru a afla ce se întâmplă”, a explicat echipa.

Organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, a precizat că, deși aspectul câinilor este alarmant, animalele par „foarte active și sănătoase”. Din 2017, Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere, oferindu-le hrană și îngrijire medicală anual. Acești câini sunt urmașii animalelor lăsate în urmă atunci când locuitorii au fost evacuați după tragedia nucleară din 1986.

Ads

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au încercat să explice fenomenul, unii sugerând că albastrul blănii ar fi rezultatul contaminării externe cu substanțe chimice care ar putea fi îndepărtate.

😳 Blue dogs spotted in Chernobyl Volunteers in the Chernobyl Exclusion Zone have discovered packs of dogs with bright blue fur, Daily Mail reports. According to researchers, the animals appear healthy and active despite their unusual coloration. Scientists believe that… pic.twitter.com/6cBPBW9vpi — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Adaptarea câinilor la mediul extrem

De la explozia reactorului din 1986, zona de excludere a devenit un habitat neobișnuit pentru viața sălbatică. Lipsa oamenilor a permis florei și faunei să prospere, în ciuda nivelurilor ridicate de radiații. Studiile recente au arătat că patrupezii din Cernobîl au dezvoltat o rezistență impresionantă: sunt imunizați împotriva radiațiilor, a metalelor grele și a poluanților.

Cercetătorii au colectat probe de sânge de la 116 câini semi-sălbatici din zona de excludere și din apropierea orașului Cernobîl, descoperind două populații genetice distincte, care se deosebesc de câinii din zonele înconjurătoare.

Probele de sânge au fost transportate în SUA pentru analiza ADN-ului, care a evidențiat aproape 400 de zone genomice cu variații semnificativ divergente.

Ads