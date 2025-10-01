Pericol la Cernobîl din cauza unui atac cu drone rusești. Energia electrică a fost întreruptă

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 23:20
127 citiri
Pericol la Cernobîl din cauza unui atac cu drone rusești. Energia electrică a fost întreruptă
Arca de la centrala de la Cernobîl FOTO X/Volodimir Zelenski

Alimentarea cu energie electrică a structurii de izolare care adăposteşte partea centralei nucleare de la Cernobîl distrusă în timpul catastrofei nucleare din 1986 a fost întreruptă în urma unui bombardament rus, a anunţat miercuri Ministerul Energiei din Ucraina, informează AFP.

„Din cauza bombardamentelor ruseşti asupra infrastructurilor energetice din regiunea Kiev, a fost declarată o situaţie de urgenţă în instalaţiile centralei nucleare de la Cernobîl”, a anunţat Ministerul Energiei din Ucraina pe Telegram.

„În urma supraîncărcării, noul înveliş de siguranţă, o instalaţie cheie care izolează al patrulea reactor distrus al centralei nucleare de la Cernobîl şi împiedică eliberarea de materiale radioactive în mediu, a rămas fără alimentare cu energie electrică”, a precizat ministerul, adăugând că specialiştii se străduiesc să restabilească curentul electric.

Ministerul nu a precizat care ar fi consecinţele întreruperii alimentării cu energie electrică.

Noul înveliş de securitate – sau Arca de la Cernobîl –, finalizat în 2016, este o structură metalică vastă care acoperă rămăşiţele reactorului numărul 4 şi împiedică eliberarea de materiale radioactive.

Un atac cu drone ruseşti l-a avariat în februarie, fără a provoca o creştere a radiaţiilor, potrivit autorităţilor ucrainene.

Un lider PSD cere extinderea tăierilor din administrație: "În local lucrează efectiv doar 130.000"
Un lider PSD cere extinderea tăierilor din administrație: "În local lucrează efectiv doar 130.000"
Liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Consiliului Județean, a declarat miercuri că măsurile care trebuie luate țin în primul rând de reformarea administrației centrale, el...
"Punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă". Primarul care critică tăierile din reforma administraţiei locale făcute fără a se şti impactul bugetar. "E o aberaţie"
"Punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă". Primarul care critică tăierile din reforma administraţiei locale făcute fără a se şti impactul bugetar. "E o aberaţie"
Mario de Mezzo, primarul Slatinei, a comentat miercuri, 1 octombrie, procentele de tăieri în reforma administraţiei. El a spus că, dacă noi nu ştim impactul bugetar, dacă noi nu ştim, pe...
#cernobil, #razboi in Ucraina , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Anuntul facut dupa decizia "socanta" de a pleca din televiziune, dupa 19 ani, unde avea un salariu urias
ObservatorNews.ro
Meseriile care aproape au disparut in Romania. "Era foarte banos, acum, nu prea"
DigiSport.ro
Batut fara mila, dupa ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! "Sunt suparat pe el"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericol la Cernobîl din cauza unui atac cu drone rusești. Energia electrică a fost întreruptă
  2. Cercetători americani de top se grăbesc să se mute în Europa
  3. Persoanele cu venituri de până în 2.500 - 3.000 de lei ar putea beneficia de un preț mai mic la curent. Anunțul făcut de ministrul Energiei
  4. Noua armată a lui Hegset: fără plângeri, fără întrebări. Pentagonul schimbă regulile jocului
  5. Cât de mulțumiți sunt europenii de UE? Cele trei probleme care dezvăluie presiunea pe care o simt oamenii în viața de zi cu zi SONDAJ
  6. "Dacă Israelul este acolo, noi nu vom fi acolo". Eurovision 2026 riscă să rămână fără participanți
  7. Guvernul României aprobă, mâine, legea serviciului militar voluntar. Cine poate fi luat în armată
  8. Theodor Paleologu, despre cultul oligofreniei la români. "Îl practică liberi și nesiliți de nimeni"
  9. Președintele Macron anunță că lucrează la „actualizarea” doctrinei nucleare a Franței. Va fi făcută publică la începutul anului 2026
  10. Consilierul președintelui Nicușor Dan, dezvăluiri despre zidul de drone propus de Ursula von der Leyen. Cum se numește proiectul și cine va doborî dronele ruse

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 139 - Partid nou în România!!!