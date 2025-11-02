Misterul câinilor albaștri de la Cernobîl a fost elucidat. „Este o prostie”. Care este motivul „banal” care stă la baza culorii acestora

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 12:05
Câine cu blana albastră FOTO @nexta_tv/X

Un expert pune capăt controverselor legate de culoarea câinilor din zona Cernobîl. Precizările vin după ce imaginile cu câinii albaștri au făcut înconjurul lumii. Informația a fost inițial publicată de organizația Dogs of Chernobyl.

Aceasta, afiliată fundației caritabile Clean Futures Fund, a susținut că angajații săi încercau să prindă câini pentru a-i steriliza în zona Cernobîl, când au observat animale cu o culoare neobișnuită, dar nu crede că este rezultatul radioactivității.

Ulterior, un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul câinilor albaştri care cutreieră zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei,.

“Este o prostie”, le-a spus Serhii Kireev jurnaliştilor în Cernobîl. Acesta conduce compania de stat responsabilă de monitorizarea zonei, Ecocenter.

Toți câinii au fost sterilizaţi pentru a nu se mai reproduce necontrolat, a explicat el. Colorantul albastru este aplicat animalelor care au fost supuse procedurii de sterilizare pentru a fi vizibile şi mai uşor de identificat, de aici și blana albastră.

“Colorantul este inofensiv pentru aceşti câini”, a explicat Kireev.

Imaginile cu mai mulţi câini albaştri au circulat intens în presa internaţională, stârnind speculaţii despre efectele contaminării radioactive în zonă.

Câinii albaștri au stârnit controverse

Fenomenul câinilor albaștri a stârnit curiozitatea și îngrijorarea după ce imaginile cu aceștia au făcut înconjurul lumii.

Un grup de îngrijitori care ține sub supraveghere câinii din zona de excludere, numit Dogs of Chernobyl, a imortalizat în imagini mai multe haite de câini. Dintre aceștia, cel puțin unu avea blana complet albastră. „Nu erau albaștri săptămâna trecută. Nu știm motivul și încercăm să îi prindem pentru a afla ce se întâmplă”, a explicat echipa.

Organizația, afiliată fundației non-profit Clean Futures Fund, a precizat că, deși aspectul câinilor este alarmant, animalele par „foarte active și sănătoase”.

Din 2017, Dogs of Chernobyl se ocupă de aproximativ 700 de câini care trăiesc în zona de excludere, oferindu-le hrană și îngrijire medicală anual. Acești câini sunt urmașii animalelor lăsate în urmă atunci când locuitorii au fost evacuați după tragedia nucleară din 1986.

Pe rețelele de socializare, utilizatorii au încercat să explice fenomenul, unii sugerând că albastrul blănii ar fi rezultatul contaminării externe cu substanțe chimice care ar putea fi îndepărtate.

Adaptarea câinilor la mediul extrem

De la explozia reactorului din 1986, zona de excludere a devenit un habitat neobișnuit pentru viața sălbatică. Lipsa oamenilor a permis florei și faunei să prospere, în ciuda nivelurilor ridicate de radiații. Studiile recente au arătat că patrupezii din Cernobîl au dezvoltat o rezistență impresionantă: sunt imunizați împotriva radiațiilor, a metalelor grele și a poluanților.

Cercetătorii au colectat probe de sânge de la 116 câini semi-sălbatici din zona de excludere și din apropierea orașului Cernobîl, descoperind două populații genetice distincte, care se deosebesc de câinii din zonele înconjurătoare.

Probele de sânge au fost transportate în SUA pentru analiza ADN-ului, care a evidențiat aproape 400 de zone genomice cu variații semnificativ divergente.

Explozia unui reactor nuclear de la centrala de la Cernobîl din fosta Uniune Sovietică, în aprilie 1986, este considerată cel mai grav dezastru din istoria utilizării energiei nucleare civile.

După explozie, toate satele aflate pe o rază de circa 30 de kilometri au fost evacuate.

