Certificatul energetic și clădirile NZEB: Pregătiți-vă pentru viitorul construcțiilor

În era schimbărilor climatice accelerate și a creșterii vertiginoase a costurilor energetice, sectorul construcțiilor se află într-o perioadă de transformare fără precedent.

Două concepte fundamentale stau la baza acestei evoluții revoluționare: certificatul energetic al clădirii și clădirile cu consum de energie aproape zero (cladiri NZEB - Nearly Zero Energy Buildings).

Aceste două elemente sunt esențiale pentru viitorul sustenabil al mediului construit și reprezintă pilonii pe care se va clădi următoarea generație de construcții.

În acest articol vom explora legătura dintre certificatul energetic și clădirile NZEB, analizând cum aceste concepte modelează viitorul industriei construcțiilor și cum vă puteți pregăti pentru a face față acestor schimbări majore.

De la aspecte tehnice și legislative până la implicațiile economice și sociale, vom aborda toate fațetele acestei transformări, oferindu-vă informațiile și instrumentele necesare pentru a naviga cu succes în peisajul în continuă schimbare al construcțiilor moderne.

Certificatul energetic - fundația eficienței energetice în construcții

Definiția și scopul certificatului energetic

Certificatul energetic pentru clădiri, cunoscut și sub denumirea de certificat de performanță energetică, este un document oficial care evaluează și clasifică performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire.

Ads

Acest instrument esențial oferă o imagine clară și standardizată a performanței energetice a unei proprietăți, permițând comparații obiective între diferite clădiri.

Scopul principal al certificatului energetic este de a oferi proprietarilor, chiriașilor și potențialilor cumpărători informații clare și precise despre consumul de energie al unei clădiri și despre emisiile de CO2 asociate.

Aceste informații sunt importante pentru luarea unor decizii informate în ceea ce privește achiziția, închirierea sau renovarea unei proprietăți.

Componentele cheie ale certificatului energetic

Un certificat energetic complet conține mai multe elemente esențiale:

a) Clasa energetică: O scară de la A+ (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă), care indică performanța energetică a clădirii.

b) Consumul anual de energie: O estimare detaliată a cantității de energie consumată anual pentru încălzire, răcire, ventilație, iluminat și apă caldă.

c) Emisiile de CO2: O evaluare a amprentei de carbon a clădirii, exprimată în kg CO2/m²/an.

Ads

d) Detalii tehnice: Informații despre sistemele de încălzire, izolație, ferestre și alte elemente relevante pentru performanța energetică.

e) Recomandări: Sugestii concrete pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, inclusiv estimări ale costurilor și beneficiilor potențiale.

Importanța certificatului energetic în contextul actual

Certificatul energetic joacă un rol multifațetat în peisajul actual al construcțiilor și al pieței imobiliare:

a) Conformitate legală: În România, ca și în întreaga Uniune Europeană, certificatul energetic este obligatoriu la vânzarea, închirierea, renovarea majoră a imobilelor sau recepția clădirilor noi. Această cerință legală asigură transparența și promovează conștientizarea eficienței energetice în sectorul imobiliar.

b) Instrument de informare: Certificatul energetic oferă proprietarilor și potențialilor cumpărători sau chiriași o imagine clară asupra performanței energetice a unei clădiri, facilitând decizii informate și comparații obiective între diferite proprietăți.

Ads

c) Stimulent pentru îmbunătățiri: Prin evidențierea zonelor cu potențial de îmbunătățire, certificatul energetic încurajează investițiile în eficiența energetică, conducând la renovări și modernizări care reduc consumul de energie și emisiile de CO2.

d) Valoare adăugată pentru proprietăți: O clasă energetică bună poate crește semnificativ valoarea de piață a unei proprietăți, reflectând costurile de întreținere mai mici și atractivitatea crescută pentru cumpărători și chiriași conștienți de aspectele de mediu.

e) Instrument de politică energetică: La nivel macro, certificatele energetice oferă autorităților date valoroase pentru elaborarea și ajustarea politicilor energetice și de mediu.

Procesul de obținere a certificatului energetic

Obținerea unui certificat energetic implică mai mulți pași importanți:

a) Contactarea unui auditor energetic autorizat: Este obligatoriu să lucrați doar cu auditori energetici atestați, doar auditorii atestați au dreptul conform legii să elibereze certificate energetice.

Ads

b) Evaluarea clădirii: Auditorul va efectua o inspecție detaliată a proprietății, analizând aspecte precum izolația, sistemele de încălzire și răcire, iluminatul și ventilația.

c) Colectarea și analiza datelor: Se vor aduna informații despre consumul de energie, facturile de utilități și detaliile tehnice ale sistemelor energetice ale clădirii.

d) Calculul performanței energetice: Utilizând metodologii standardizate, auditorul va determina performanța energetică globală a clădirii.

e) Emiterea certificatului: În urma analizei, se va emite certificatul energetic, care include clasa energetică și recomandările pentru îmbunătățiri.

Clădirile NZEB: Viitorul construcțiilor sustenabile

Conceptul NZEB explicat

NZEB, sau "Nearly Zero Energy Buildings", reprezintă un standard avansat în construcții care vizează crearea unor clădiri cu un consum de energie aproape zero.

Conform definiției Uniunii Europene, o clădire NZEB este o construcție cu o performanță energetică foarte ridicată, în care necesarul de energie aproape zero sau foarte scăzut ar trebui să fie acoperit, în mare măsură, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la fața locului sau în apropiere.

Ads

Caracteristicile definitorii ale clădirilor NZEB

Clădirile NZEB se disting prin mai multe caracteristici cheie:

a) Izolație termică superioară: Utilizarea de materiale și tehnici avansate de izolare pentru a minimiza pierderile de căldură prin anvelopa clădirii.

b) Sisteme de ventilație cu recuperare de căldură: Aceste sisteme asigură o calitate optimă a aerului interior, minimizând în același timp pierderile de energie.

c) Utilizarea energiei solare: Integrarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică și a sistemelor solare termice pentru încălzirea apei.

d) Pompe de căldură eficiente: Sisteme avansate pentru încălzire și răcire cu un consum redus de energie.

e) Iluminat LED și sisteme de control inteligente: Utilizarea tehnologiilor de iluminat eficiente energetic și a sistemelor automate de control pentru optimizarea consumului.

f) Ferestre și uși de înaltă performanță: Componente cu proprietăți termice excelente pentru a reduce pierderile de căldură.

g) Orientare și design optimizat: Proiectarea clădirii ținând cont de factorii climatici locali pentru a maximiza aportul solar și a reduce necesarul de energie pentru încălzire și răcire.

Ads

h) Sisteme de management energetic inteligente: Tehnologii avansate pentru monitorizarea și optimizarea continuă a consumului de energie.

Beneficiile implementării standardului NZEB

Adoptarea standardului NZEB aduce numeroase avantaje:

a) Economii substanțiale la costurile de operare: Consumul redus de energie se traduce în facturi mult mai mici pentru utilități.

b) Confort sporit pentru ocupanți: Clădirile NZEB oferă un mediu interior mai sănătos și mai confortabil datorită sistemelor avansate de ventilație și control al temperaturii.

c) Impact redus asupra mediului: Emisiile de CO2 semnificativ mai mici contribuie la combaterea schimbărilor climatice.

d) Valoare imobiliară crescută: Clădirile NZEB sunt mai atractive pentru cumpărători și chiriași, reflectându-se într-o valoare de piață mai mare.

e) Reziliență energetică: Dependența redusă de sursele convenționale de energie crește reziliența în fața fluctuațiilor prețurilor energiei.

f) Conformitate cu reglementările viitoare: Anticiparea și respectarea standardelor energetice care devin din ce în ce mai stricte.

Ads

Provocări în implementarea NZEB

În ciuda beneficiilor clare, implementarea standardului NZEB prezintă și o serie de provocări:

a) Costuri inițiale mai mari: Tehnologiile și materialele avansate necesare pentru atingerea standardului NZEB pot crește semnificativ costurile inițiale de construcție.

b) Complexitate tehnică: Proiectarea și construcția clădirilor NZEB necesită expertiză specializată și o abordare integrată a tuturor sistemelor clădirii.

c) Adaptarea la condițiile locale: Soluțiile NZEB trebuie adaptate la climatul local, ceea ce poate fi provocator în anumite regiuni.

d) Mentenanță și operare: Sistemele complexe ale clădirilor NZEB necesită o întreținere atentă și operatori calificați pentru a funcționa la eficiență maximă.

e) Educație și conștientizare: Este necesară o educare continuă a profesioniștilor din industrie și a publicului larg cu privire la beneficiile și cerințele NZEB.

Legătura dintre certificatul energetic și clădirile NZEB

Certificatul energetic ca instrument de evaluare NZEB

Certificatul energetic joacă un rol important în contextul clădirilor NZEB, servind ca instrument principal de evaluare și verificare a conformității cu standardele NZEB:

a) Evaluare detaliată: Certificatul energetic oferă o analiză detaliată a tuturor aspectelor relevante pentru performanța energetică, esențiale în contextul NZEB.

b) Clasă energetică superioară: Clădirile NZEB vor obține în mod natural cele mai înalte clasificări energetice (A sau chiar A+) în certificatul energetic, demonstrând excelența lor în eficiență energetică.

c) Verificare a conformității: Certificatul energetic servește ca dovadă oficială a îndeplinirii standardelor NZEB, fiind esențial în procesul de autorizare și certificare a clădirilor.

d) Ghid pentru îmbunătățiri: Pentru clădirile existente care aspiră la standardul NZEB, certificatul energetic oferă recomandări concrete pentru atingerea acestui obiectiv.

Adaptarea certificatului energetic la cerințele NZEB

Pe măsură ce standardul NZEB devine mai prevalent, certificatul energetic evoluează pentru a reflecta mai bine aceste cerințe avansate:

a) Indicatori NZEB specifici: Noi parametri sunt incluși în certificat pentru a evalua aspecte specifice NZEB, cum ar fi producția de energie regenerabilă la fața locului.

b) Evaluare mai detaliată a sistemelor integrate: Certificatul energetic acordă o atenție sporită interacțiunii dintre diferitele sisteme ale clădirii, esențială în contextul NZEB.

c) Focusul pe energia primară: Se pune un accent mai mare pe consumul de energie primară și pe emisiile de CO2, aspecte importante pentru clădirile NZEB.

d) Raportare dinamică: Se explorează posibilitatea unor certificate energetice dinamice, care să reflecte performanța reală a clădirii în timp real.

Rolul certificatului energetic în tranziția către NZEB

Certificatul energetic joacă un rol esențial în facilitarea tranziției către standardul NZEB:

a) Instrument de conștientizare: Certificatul energetic ajută la educarea proprietarilor și a publicului larg cu privire la importanța și beneficiile clădirilor cu consum de energie aproape zero.

b) Ghid pentru renovări: Pentru clădirile existente, certificatul energetic oferă o "foaie de parcurs" clară pentru îmbunătățirile necesare în vederea atingerii standardului NZEB.

c) Benchmark pentru performanță: Certificatul energetic stabilește un standard clar și măsurabil pentru performanța energetică, esențial în monitorizarea progresului către obiectivele NZEB.

d) Suport pentru politici publice: Datele agregate din certificatele energetice ajută autoritățile în elaborarea și ajustarea politicilor legate de NZEB.

Pregătirea pentru viitorul construcțiilor

Strategii pentru proprietari și dezvoltatori

Pentru a vă pregăti pentru era NZEB și pentru a maximiza beneficiile certificatului energetic, iată câteva recomandări:

a) Educație continuă: Informați-vă constant despre cele mai recente tehnologii și practici în domeniul eficienței energetice și al construcțiilor NZEB.

b) Planificare pe termen lung: Dezvoltați o strategie pe termen lung pentru îmbunătățirea performanței energetice a proprietăților existente, vizând standardul NZEB.

c) Colaborare cu experți: Lucrați îndeaproape cu auditori energetici calificați și specialiști în NZEB pentru a obține sfaturi personalizate și soluții optime.

d) Investiții în tehnologie: Considerați implementarea de sisteme inteligente de management al energiei și tehnologii regenerabile în clădirile dumneavoastră.

e) Monitorizare și optimizare continuă: Urmăriți îndeaproape performanța energetică a clădirilor și actualizați periodic certificatul energetic.

f) Explorarea opțiunilor de finanțare: Investigați schemele de finanțare verde și stimulentele guvernamentale disponibile pentru îmbunătățiri energetice și proiecte NZEB.

g) Abordare integrată: Integrați principiile eficienței energetice și NZEB în toate aspectele proiectării, construcției și renovării clădirilor.

Rolul auditorilor energetici în contextul NZEB

În contextul NZEB și al certificării energetice avansate, rolul auditorilor energetici devine din ce în ce mai complex și important:

a) Expertiză tehnică avansată: Auditorii energetici, vor trebui să-și dezvolte continuu cunoștințele despre tehnologiile NZEB și sistemele integrate de energie.

b) Evaluări complexe: Certificarea clădirilor NZEB implică calcule și analize mai sofisticate, necesitând competențe avansate în modelarea energetică și simulări computerizate.

c) Consultanță strategică: Auditorii vor oferi sfaturi pentru optimizarea designului și a sistemelor în vederea atingerii standardului NZEB, jucând un rol important în faza de proiectare.

d) Monitorizare și verificare: Vor fi implicați în procesul de monitorizare continuă a performanței reale a clădirilor NZEB după darea în folosință, asigurând menținerea eficienței pe termen lung.

e) Educație și informare: Vor juca un rol esențial în educarea clienților, a profesioniștilor din industrie și a publicului larg despre beneficiile și cerințele NZEB.

Impactul asupra pieței imobiliare

Adoptarea standardelor NZEB și importanța crescută a certificatului energetic vor avea un impact profund asupra pieței imobiliare:

a) Diferențiere a proprietăților: Clădirile cu certificat energetic superior și conformitate NZEB vor avea un avantaj competitiv clar pe piață.

b) Reevaluarea valorilor imobiliare: Eficiența energetică va deveni un factor din ce în ce mai important în evaluarea proprietăților, influențând prețurile de vânzare și chiriile.

c) Noi criterii pentru cumpărători și chiriași: Performanța energetică și certificarea NZEB vor deveni criterii cheie în deciziile de achiziție sau închiriere.

d) Creșterea cererii pentru renovări: Se anticipează o creștere semnificativă a proiectelor de renovare pentru a aduce clădirile existente la standarde mai înalte de eficiență energetică.

e) Dezvoltarea de noi competențe în industrie: Sectorul imobiliar va necesita profesioniști cu expertiză în tehnologii verzi și standarde NZEB.

f) Apariția de noi modele de afaceri: Pot apărea servicii specializate în managementul energetic al clădirilor și în optimizarea performanței NZEB.

Provocări și oportunități în tranziția către NZEB

Trecerea la standardul NZEB și importanța crescută a certificatului energetic aduc atât provocări, cât și oportunități semnificative:

Provocări:

a) Costuri inițiale ridicate: Implementarea tehnologiilor și materialelor necesare pentru NZEB poate crește semnificativ costurile inițiale de construcție sau renovare.

b) Complexitatea proiectării: Integrarea tuturor sistemelor necesare pentru atingerea standardului NZEB necesită o abordare mult mai complexă și interdisciplinară în proiectare.

c) Deficit de competențe: Există o nevoie acută de profesioniști calificați în domeniul NZEB, de la arhitecți și ingineri până la instalatori și operatori de sisteme.

d) Adaptarea la contextul local: Soluțiile NZEB trebuie adaptate la condițiile climatice și resursele locale, ceea ce poate fi provocator în anumite regiuni.

e) Bariere de reglementare: Pot exista obstacole legislative sau administrative care îngreunează implementarea rapidă a soluțiilor NZEB.

f) Rezistența la schimbare: Atât în industrie, cât și în rândul consumatorilor, poate exista o rezistență inițială la adoptarea acestor noi standarde și tehnologii.

Oportunități:

a) Inovație tehnologică: Cererea crescută pentru soluții NZEB va stimula inovația în domeniul materialelor de construcții, sistemelor energetice și tehnologiilor smart.

b) Crearea de locuri de muncă: Tranziția către NZEB va genera noi oportunități de angajare în sectoare precum construcții verzi, energie regenerabilă și managementul energetic.

c) Reducerea dependenței energetice: La scară largă, adoptarea NZEB poate contribui semnificativ la reducerea dependenței energetice a țării de sursele convenționale.

d) Îmbunătățirea sănătății publice: Clădirile NZEB, cu sistemele lor avansate de ventilație și control al calității aerului, pot contribui la îmbunătățirea sănătății ocupanților.

e) Stimularea economiei verzi: Investițiile în NZEB pot cataliza dezvoltarea unei economii mai verzi și mai sustenabile.

f) Leadership în sustenabilitate: Adoptarea timpurie a standardelor NZEB poate poziționa România ca lider regional în construcții sustenabile.

Implementarea practică a certificării energetice și a standardelor NZEB

Pași concreți pentru obținerea certificatului energetic

Pentru a obține un certificat energetic, urmați acești pași:

a) Selectarea unui auditor energetic autorizat: Alegeți un profesionist cu experiență in domeniul energetic

b) Pregătirea documentației: Adunați toate documentele relevante ale clădirii (planuri, specificații tehnice, facturi de utilități).

c) Programarea evaluării: Stabiliți o dată pentru inspecția la fața locului a auditorului.

d) Evaluarea clădirii: Auditorul va examina toate aspectele relevante ale clădirii și va colecta datele necesare.

e) Analiza și calculul: Se vor efectua calculele necesare pentru determinarea performanței energetice.

f) Emiterea certificatului: Veți primi certificatul energetic oficial, inclusiv recomandările pentru îmbunătățiri.

Strategii pentru atingerea standardului NZEB

Pentru a atinge standardul NZEB în construcții noi sau renovări majore, considerați următoarele strategii:

a) Design integrat: Colaborați cu o echipă multidisciplinară încă din faza de concept pentru a integra toate aspectele NZEB.

b) Optimizarea anvelopei clădirii: Investiți în izolație de înaltă performanță și ferestre eficiente energetic.

c) Sisteme HVAC eficiente: Implementați sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat de ultimă generație.

d) Surse regenerabile de energie: Integrați panouri solare fotovoltaice, panouri solare termice sau pompe de căldură geotermale.

e) Sisteme de management energetic: Implementați sisteme inteligente pentru monitorizarea și optimizarea consumului de energie.

f) Iluminat eficient: Utilizați corpuri de iluminat LED și sisteme de control automat al iluminatului.

g) Recuperarea căldurii: Instalați sisteme de ventilație cu recuperare de căldură.

h) Orientare și design pasiv: Optimizați orientarea clădirii și utilizați tehnici de design pasiv pentru a maximiza eficiența energetică.

Monitorizarea și optimizarea performanței energetice

După obținerea certificatului energetic și implementarea măsurilor NZEB:

a) Instalați sisteme de monitorizare continuă a consumului de energie.

b) Analizați periodic datele de performanță și identificați oportunități de optimizare.

c) Educați ocupanții clădirii despre utilizarea eficientă a sistemelor.

d) Efectuați întreținere regulată a tuturor sistemelor pentru a menține eficiența optimă.

e) Actualizați periodic certificatul energetic pentru a reflecta îmbunătățirile aduse.

Perspectiva financiară și economică

Analiza cost-beneficiu a implementării NZEB

Investiția în standarde NZEB implică costuri inițiale mai mari, dar oferă beneficii pe termen lung:

a) Costuri inițiale: Pot fi cu 5-15% mai mari decât pentru construcțiile convenționale.

b) Economii operaționale: Reduceri de 60-80% în costurile cu energia pe durata de viață a clădirii.

c) Valoare de revânzare: Clădirile NZEB tind să aibă o valoare de piață mai mare și o depreciere mai lentă.

d) Productivitate: În clădirile comerciale, confortul sporit poate duce la creșterea productivității angajaților.

Opțiuni de finanțare pentru proiecte NZEB

Explorați diverse surse de finanțare pentru proiectele NZEB:

a) Credite verzi: Unele bănci oferă împrumuturi cu condiții avantajoase pentru proiecte de eficiență energetică.

b) Granturi guvernamentale: Verificați programele naționale și europene de finanțare pentru proiecte sustenabile.

c) Scheme de finanțare ESCO: Companiile de servicii energetice pot finanța îmbunătățirile, fiind plătite din economiile realizate.

d) Fonduri de investiții verzi: Există fonduri specializate în finanțarea proiectelor de construcții sustenabile.

e) Crowdfunding: Pentru proiecte comunitare, platformele de crowdfunding pot fi o opțiune viabilă.

Impactul economic la scară largă

Adoptarea pe scară largă a standardelor NZEB și a certificării energetice avansate poate avea un impact economic semnificativ:

a) Crearea de locuri de muncă în sectoare precum construcții verzi, energie regenerabilă și eficiență energetică.

b) Stimularea inovației și a cercetării în domeniul tehnologiilor de construcții și energie.

c) Reducerea dependenței de importurile de energie, îmbunătățind balanța comercială.

d) Atragerea de investiții străine în sectorul construcțiilor sustenabile.

e) Creșterea competitivității economiei prin reducerea costurilor energetice pe termen lung.

Aspecte legislative și de politică publică

Cadrul legislativ actual pentru certificarea energetică și NZEB

În România, legislația privind certificarea energetică și standardele NZEB se bazează pe:

a) Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată și actualizată.

b) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

c) Ordinul nr. 386/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri.

Evoluții legislative anticipate

Se așteaptă ca cadrul legislativ să evolueze pentru a susține mai bine tranziția către NZEB:

a) Standarde mai stricte pentru performanța energetică a clădirilor noi și existente.

b) Cerințe mai detaliate pentru certificatele energetice, incluzând aspecte specifice NZEB.

c) Stimulente fiscale și financiare sporite pentru proiectele NZEB.

d) Reglementări privind integrarea surselor regenerabile de energie în clădiri.

e) Standarde de formare și calificare pentru profesioniștii din domeniul NZEB.

Rolul autorităților locale și naționale

Autoritățile joacă un rol crucial în promovarea certificării energetice și a standardelor NZEB:

a) Dezvoltarea de programe de stimulente pentru renovări energetice și construcții NZEB.

b) Implementarea de proiecte demonstrative în clădiri publice.

c) Educarea publicului cu privire la beneficiile eficienței energetice și ale standardelor NZEB.

d) Adaptarea codurilor de construcții locale pentru a facilita implementarea tehnologiilor NZEB.

e) Colaborarea cu sectorul privat pentru a depăși barierele în adoptarea NZEB.

Concluzie

Certificatul energetic și standardul NZEB reprezintă pilonii fundamentali ai viitorului construcțiilor, marcând o schimbare paradigmatică în modul în care proiectăm, construim și renovăm clădirile.

Această tranziție către un mediu construit mai eficient și mai sustenabil necesită o abordare proactivă, investiții inteligente și o colaborare strânsă între toți actorii implicați în industria construcțiilor.

Prin adoptarea acestor standarde avansate, nu doar că vă conformați cerințelor legale în continuă evoluție, dar contribuiți semnificativ la crearea unor spații de locuit și de muncă mai eficiente, mai confortabile și mai prietenoase cu mediul.

Certificatul energetic devine astfel nu doar o obligație, ci un instrument valoros pentru navigarea în peisajul în schimbare al construcțiilor și al pieței imobiliare.

În această tranziție complexă, companiile joacă un rol important, oferind expertiza necesară pentru a ghida proprietarii, dezvoltatorii și investitorii prin complexitățile certificării energetice și ale standardelor NZEB.

Colaborarea cu astfel de experți devine esențială pentru a asigura implementarea corectă și eficientă a acestor standarde avansate.

Pregătindu-vă acum pentru aceste schimbări, vă asigurați că proprietățile dumneavoastră nu doar că îndeplinesc standardele actuale, dar sunt pregătite pentru cerințele viitorului.

Investiția în eficiența energetică și în conformitatea cu standardele NZEB nu este doar o alegere inteligentă din punct de vedere financiar, ci și o contribuție semnificativă la un viitor mai sustenabil pentru generațiile următoare.

În final, tranziția către clădiri cu performanță energetică ridicată și consum aproape zero de energie reprezintă o oportunitate unică de a reimagina și reconstrui mediul nostru construit într-un mod care să fie în armonie cu natura și să răspundă provocărilor urgente ale schimbărilor climatice.

Este un pas crucial către crearea unor orașe mai reziliente, mai sănătoase și mai sustenabile, care să ofere o calitate superioară a vieții pentru toți locuitorii lor.

Ads