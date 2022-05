Cum pot obtine un certificat constatataor online si urgent?

Certificatul Constatator poate fi obtinut foarte usor, rapid si simplu si cel mai important ONLINE prin intermediul platformei CertificatConstatatorOnline.RO

Platforma opereaza din anul 2017 si obtine pentru dumneavoastra, certificate constatatoare, de la Registrul Comertului. Acestea sunt eliberate 100% ONLINE, iar autenticitatea lor poate fi verificata pe site-ul oficial al ONRC, avand cod de bare si semnatura electronica.

Certificatul Constatator, este un document oficial, emis de ONRC, care atesta existenta juridica a unei entitati, fie Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Persoana Fizica Autorizata (PFA), Intreprindere Individuala (II), inmatriculata in Romania. Acesta este unicul document care atesta existenta unei companii, indiferent de forma ei juridica.

Certificatul Constatator poate fi de mai multe tipuri, dintre care, cu titlu de exemplu enumeram: Accesare Fonduri Europene, Administratia Fondului de Mediu, ANAF, AFIR, Autorizare, Banca, Notariat, Licitatie, Informare, Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI), OCPI, inregistrare in scopuri TVA sau in Registrul Operatorilor Intracomunitari.

Pentru oricare din optiuni, certificatul constatator contine aceleasi informatii, insa doar motivul solicitarii trebuie selectat cu atentie, iar daca exista nelamuriri, platforma certificatconstatatoronline.ro va pune la dispozitie o echipa de support care va va raspunde la intrebari, atat online pe chat, cat si telefonic.

Certificatul Constatator poate fi considerat actul de identitate al societatii comerciale, iar acesta este necesar a fi prezentat in foarte multe situatii, de la deschiderea unui cont bancar, la achizitionarea unui imobil, a unui autoturism sau participarea la o licitatie.

Sau pur si simplu, atunci cand semnati un contract, iar clientul doreste sa vada daca dvs. sunteti intr-adevar administratorul societatii cu care semneaza.

Singurul document care contine toate aceste informatii, este certificatul constatator.

Interfata grafica, cat si usurinta cu care se acceseaza, fac din platforma CertificatConstatatorOnline.RO un mod convenabil si usor de a obtine certificatul constatator necesar.

Orice certificat constatator online solicitat, contine cel putin urmatoarele informatii despre o societate comerciala:

- Datele de identificare ale Societatii Comerciale

- Adresa sediului social, cat si a sediilor secundare

- Forma juridica a Societatii Comerciale

- Datele asociatilor, cat si a administratorilor, precum si durata mandatelor a acestora din urma

- Activitatile autorizate pentru desfasurare la sediul social, la sediile secundare sau la terti

- Structura capitalului social, valoarea acestuia, numarul de parti sociale cat si repartizarea acestora intre asociati

- Situatia financiara

- Informatii privind actiuni penale, insolventa sau fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e-h) din lg. 26/1990

- Administratori judiciary, cenzori, auditori, acolo unde este cazul

Informatiile sunt mentinute in baza de date a Oficiului National al Registrului Comertului si tot aceasta institutie il elibereaza. De asemenea, in cazul in care anumite informatii nu mai sunt de actualitate (precum valabilitatea sediului social sau valabilitatea mandatului administratorului), printr-o solicitare catre Registrul Comertului din raza judetului in care firma isi are sediul social, se pot actualiza sau modifica, iar ulterior in noul certificat constatator vor aparea actualizate.

De multe ori se face confuzia intre “Certificatul Constatator de Baza” si “Certificatul Constatator in forma scurta”, deoarece au aceeasi denumire. Insa, Certificatul Constatator de Baza sau Extins este singurul care dovedeste existenta companiei, indiferent de forma juridica.

Certificatul Constatator “in forma scurta” este documentul care se elibereaza la infiintarea societatii sau a unui punct de lucru sau ori de cate ori se autorizeaza activitati (coduri CAEN), iar acesta contine doar informatii privind activitatile autorizate la data aceea.

Insa, certificatul constatator “de baza” sau “extins”, cel care se elibereaza prin intermediul platformei certificatconstatatoronline.ro este unicul document care contine informatiile solicitate de autoritatile publice, privind existenta societatii.

Platforma este optimizata, iar plata se poate face usor, fie prin transfer bancar (O.P.) direct din contul firmei sau cu orice card bancar, urmand ca documentul sa il primiti rapid pe email, impreuna cu factura

Atunci cand esti grabit, cand ai nevoie URGENT de un Certificat Constatator, tine minte si intra pe CertificatConstatatorOnline.RO.

