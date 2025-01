Zeci de animale marine moarte în Marea Neagră, după scufundarea a două petroliere rusești în preajma Crimeei FOTO/VIDEO

Peste 30 de cetacee au fost găsite moarte în mare după ce două petroliere s-au scufundat în Marea Neagră la mijlocul lunii decembrie, a anunţat, duminică, 5 ianuarie, un ONG specializat cu sediul la Soci, în sud-vestul Rusiei, relatează AFP.

La 15 decembrie, două petroliere ruseşti, Volgoneft-212 şi Volgoneft-239, au eşuat în timpul unei furtuni în strâmtoarea Kerci, între Rusia şi peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

Navele transportau 9.200 de tone de păcură, din care aproximativ 40% s-ar fi putut vărsa în mare.

„Am înregistrat 61 de cetacee moarte, inclusiv 32 care au murit după 15 decembrie şi ale căror decese sunt foarte probabil legate de deversarea de petrol”, a deplâns ONG-ul rus Delpha pe Telegram, făcând referire la o cifră ridicată şi atipică.

Această organizaţie, specializată în salvarea şi reabilitarea delfinilor şi a altor cetacee de-a lungul coastei ruse a Mării Negre, a continuat: „Aproape în fiecare zi, primim informaţii despre noi decese”.

Potrivit ONG-ului, care susţine că „victimele sunt în principal marsuini”, „judecând după starea corpurilor, este foarte probabil ca majoritatea acestor cetacee să fi murit în primele zece zile de la dezastru”. „Poluarea (apei de către păcura deversată) este semnificativă”, a avertizat ea. De aproximativ trei săptămâni, autorităţile şi voluntarii organizează o amplă operaţiune de curăţare, însă situaţia continuă să fie îngrijorătoare.

Six dead dolphins were found washed up on the shores of Novorossiysk, according to Russian Telegram channels. The likely cause is the Volgoneft fuel oil spill, which poses a serious threat to marine life in the region. The Black Sea is home to three species of sea mammals—the… https://t.co/91MnnZ484q pic.twitter.com/12v25qgPDL