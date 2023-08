Cetate dacică aflată în patrimoniul UNESCO, interzisă turiștilor: „Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim”

Cetatea dacică Bănița din județul Hunedoara, aflată în patrimoniul mondial UNESCO de peste 20 de ani, a rămas inaccesibilă turiștilor pentru că locul este considerat prea riscant pentru a fi propus ca obiectiv turistic.

Potrivit adevarul.ro, în zonă nu a fost amenajat niciun traseu de vizitare a sitului arheologic, poteca abruptă spre cetate nu este marcată corespunzător, astfel că turiștii se pot rătăci ușor și se pot pune în pericol din cauza pantei abrupte, iar cei care au de gând să viziteze așezarea însoțiți de copii sau de animale de companie sunt nevoiți să își ia gândul de la o astfel de expediție.

„Ni s-a spus să nu mergem, pentru că riscăm să ne rătăcim, nefiind amenajat vreun traseu spre cetate. Nu am crezut că va fi atât de greu. Am mers vreo jumătate de kilometru pe marginea liniei ferate, până la podul din dreptul căruia putem aborda dealul. Apoi am luat-o pe potecă, însă nu am reușit să urmărim marcajele.

Am urcat abrupt ținându-ne de copaci, pietre și rădăcini. Pe deal nu am găsit decât câteva pietre, vreo două steaguri agățate de crengi și priveliștea Văii Jiului și a țării Hațegului. La întoarcere ne-am rătăcit de mai multe ori, ajungând pe marginea prăpastiei. A fost o experiență obositoare”, a declarat pentru „Adevărul” o tânără venită din Deva, în excursie la Cetatea dacică Bănița.

Potrivit sursei citate, cetatea Bănița, aflată în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, alături de alte cetăți care au fost introduse în circuitul turistic sau sunt vizate de investiții, nu este avută în plan pentru investiții în vederea introducerii în circuitul turistic.

Ads