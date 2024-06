Cezar Preda: Basescu a luat decizii inaintea leadershipului politic european

Deputatul PDL Cezar Preda a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca presedintele Traian Basescu a avut "o viziune premergatoare" atunci cand a luat masurile de austeritate, masuri care, iata, sunt luate abia acum de tarile europene.

"Presedintele prin ce face acum a demonstrat ca a luat decizii cu cel putin doi ani inaintea leadershipului politic european. Ce trebuia sa faca toata Europa acum doi ani am facut numai noi, am fost blamati ca intram in austeritate cu cetatenii Romaniei, dar iata acum toate tarile fac acelasi lucru", a afirmat Cezar Preda, citat de Jurnalul de Buzau.

Deputatul a tinut sa sublinieze ca desi nu este in cele mai bune relatii cu reful statului nu poate sa nu il aprecieze pentru faptul ca a demonstrat ca este un bun strateg.

"Indiferent ca ma mai cearta domnul presedinte, aici a reactionat cu doi inainte, cu toate injuraturile si blamarile luate s-a demonstrat ca a avut o viziune premergatoare deciziei europene de a intra in austeritate. Dar conform proverbului 'Cu o floare nu se face primavara', degeaba ne chinuim noi daca nu se aplica masuri in tot sistemul european", a mai declarat Cezar Preda.

