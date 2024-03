Cezar Preda, dezamagit si suparat pe Emil Boc si pe Elena Udrea

Deputatul PDL Cezar Preda a vorbit despre demisia senatoarei Sorina Placinta, declarandu-se "foarte dezamagit" de anuntata trecere a acesteia in randul liberalilor. Totodata, Preda a spus ca este dezamagit si de alti lideri ai PDL, nominalizandu-i pe Emil Boc si pe Elena Udrea.

"Sunt foarte dezamagit, pentru ca in campanie am mers din sat in sat, nu am stat la televizor la dumneavoastra. Am vazut lideri care au stat doar la televizor, iar eu am fost pe toate coclaurile", a afirmat Cezar Preda, miercuri, intr-o interventie pentru Realitatea Tv.

Deputatul democrat liberal a marturisit ca, in campanie, oamenii nu au fost nemultumiti de Traian Basescu, ci de Emil Boc si de Elena Udrea.

"Lumea n-a zis nimic de Traian Basescu si de pensii, lumea zicea de Boc, de Udrea - asta zicea lumea, erau suparati de guvernare. Cum sa nu fiu suparat, dar o sa vorbesc in interiorul partidului, nu la televizor. Deciziile le vom lua maine (joi - n. red.), daca nu va fi o alta terapie de grup, cum facem de un an de zile", a explicat Cezar Preda.

Acesta a refuzat sa raspunda, atunci cand a fost intrebat daca Emil Boc ar trebui sa continue in fruntea PDL. Referindu-se la alte posibile plecari din randul democrat liberalilor, presedintele PDL Buzau a afirmat ca "mai sunt si alte caractere, ca si doamna Placinta".

Elena Udrea demisioneaza de la conducerea PDL Bucuresti (Video)

Elena Udrea a demisionat de la conducerea PDL Bucuresti, ea luand aceasta decizie ca urmare a rezultatelor slabe obtinute la alegerile locale.

"Ca om politic responsabil si cu onoare, am decis inca de duminica seara sa demisionez din functia de presedinte al PDL Bucuresti, demisia fiind efectiva dupa validarea alesilor locali de la nivelul Capitalei, in conformitate cu prevederile legale", a declarat, marti, Elena Udrea.

Cezar Preda a declarat, pentru Digi 24, ca "numai la asta" nu se astepta: "Numai la asta nu ma asteptam. Nu stiu daca doamna Udrea s-a consultat si cu colegii, ca sunt sase sectoare acolo. Nu, nu ma gandeam. Eu un lucru la care nu m-am gandit (...)

Eu nu cred ca este stirea zilei asta, ci ca s-au terminat alegerile. Ne-a pedepsit poporul roman. N-o sa platim de doua ori pentru acelasi lucru si la alegerile parlamentare. Asta e stirea zilei. Ca s-au terminat alegerile si USL sa se apuce de treaba. Ca n-au facut nimic intr-o luna".

Liderii PDL Bucuresti, in frunte cu Udrea, s-au reunit in sedinta

Liderii PDL Bucuresti s-au reunit in sedinta miercuri dimineata la sediul din Modrogan 22.

