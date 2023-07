Cezar Preda: Ma mira pasivitatea lui Basescu fata de violarea justitiei de catre Ponta

Vicepresedintele PDL Cezar Preda, s-a declarat mirat de "pasivitatea" presedintelui Traian Basescu fata de "comportamentul abuziv" al prim-ministrului Victor Ponta, deputatul democrat-liberal facand referire la "derapajul si violarea justitiei romanesti".

"Pentru mine este mult mai important derapajul si violarea justitiei romanesti de catre Victor Ponta decat infiintarea de functii in PDL. Ceea ce face Ponta, astazi, dand ordine Procurorului General si sefului DNA sa instrumenteze dosare si sa faca anchete, precum si cum sa albeasca dosarul sau de plagiat si a celorlalti ministri este cea mai grava situatie din obligatiile noastre europene.

Ma mira, insa, pasivitatea sefului statului si a societatii in general fata de acest comportament aberant al lui Victor Ponta", a spus Cezar Preda, citat de Mediafax.

Vicepresedintele democrat-liberal a avut un mesaj si pentru reprezentantii Parchetului si ai politiei, carora le-a cerut "sa nu se faca pres in fata interventiei fara precedent a politicului".

Scrisoare deschisa catre presedintele CSM: Ponta incalca independenta Justitiei

Fosti sau actuali reprezentanti ai PDL, printre care Monica Macovei, Teodor Baconschi, Adrian Papahagi, Ionut Popescu, Cristian Preda si Sever Voinescu au trimis, marti, o scrisoare presedintelui CSM in care cer sesizarea Inspectiei Judiciare in legatura cu declaratiile premierului Victor Ponta privind ancheta in cazul de la Liceul "Bolintineanu".

