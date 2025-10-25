Cezar Preda: Regionalizarea nu se va face. PSD nu risca sa piarda alegerile

Deputatul PDL Cezar Preda considera ca regionalizarea nu se va concretiza sub actuala putere, intrucat cei care o vor face vor pierde alegerile, lucru pe care PSD nu si-l doreste.

Punctul de vedere a fost exprimat vineri, intr-o conferinta de presa, cand vicepresedintele Partidului Democrat Liberal a spus si ca reorganizarea teritoriala a tarii nu ar face altceva decat sa dezvolte "lantul birocratic si asa prea mare al Romaniei", transmite agentia Mediafax.

"Nu se va face impartirea tarii, e un proiect care a fost preluat de Dragnea ca si obiectiv pe termen scurt, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu se va concretiza foarte curand. Poate sa fie un obiectiv pe termen mediu si lung. Nu e decat o marire a lantului birocratic si asa mult prea mare in Romania.

Incet, incet va iesi din agenda, pentru ca luptele sunt prea mari intre baronii USL, care sa fie capitala, care sa arate ca e mai viteaz, un asemenea proiect a dat nastere unor erori administrative greu de recuperat. Batalia intre ministrii si liderii regionali de a-si muta institutii in fiefuri, de a schimba modul in care e structurat actul guvernamntal in teritoriu va crea prejudicii foarte mari. Vezi ce se intampla la Sibiu, la Medias", a explicat liderul PDL Buzau, adaugand ca regionalizarea e "o chestiune foarte grea si complexa".

"E la fel de costisitoare politic ca decizia de a reduce salariile bugetarilor. Cine-si asuma asta risca sa piarda alegerile, iar PSD nu va face asta pentru ca nu vrea sa piarda alegerile", a conchis Cezar Preda.

