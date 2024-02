Preda: Romania nu poate suporta cheltuieli cu innoirea parcului auto al Parlamentului

Vicepresedintele PD-L Cezar Preda a declarat, vineri, ca nu este de acord cu innoirea parcului auto al Parlamentului pentru ca in prezent "Romania nu poate suporta asemenea cheltuieli".

El spune ca bugetul pe anul viitor nu permite astfel de cheltuieli, cum ar fi achizionarea de masini pentru parlamentari, cu atat mai mult cu cat o astfel de investitie nu se justifica.

"Nu cred ca trebuie intotdeauna luat ca argument kilometrii parcursi cu o masina. Nu ne putem permite in bugetul lui 2011 sa avem asemenea cheltuieli si nu doar asta. Trebuie facut in austeritate si responsabilitate un buget pe 2011. Cred ca si filosofia de constructie a bugetului a fost gresita.

De ce trebuie sa construiesc un buget mare, sa ajung in fata opiniei publice, care sa spuna ca parlamentarii sunt nesimtiti, ca ei mor de foame, iar noi ne luam masini. Sa se faca un buget de austeritate maxima si, daca sunt anumiti parlamentari care-si doresc ceva, sa-si treaca in buget, sa-si puna in amendament. Dar nu sa arunce blamul asupra a 330 de oameni pentru un buget de care ei nu sunt responsabili", a declarat Cezar Preda, potrivit Mediafax.

In opinia sa, parlamentarii ar trebui sa circule fie cu masinile personale, fie cu vechile autoturisme din parcul auto.

"Filosofia de intocmire a unui buget trebuie sa se schimbe. Romania nu poate suporta acum asemenea cheltuieli. Cred ca sunt oameni care nu trebuie sa arate tarii ca-si doresc neaparat Duster si pot sa circule cu ce au realizat in viata ori cu Logan-urile care sunt inca foarte bune", a mai spus el.

Conducerea Camerei Deputatilor a amanat, in aceasta saptamana, luarea unei decizii privind proiectul de buget al Camerei pe 2011.

Secretarul Camerei Sever Voinescu a precizat, luni, ca au fost discutii ample pe tema bugetului Camerei legate de faptul ca, in anul 2011, Camera Deputatilor trebuie sa organizeze reuniunea Adunarii Parlamentare a NATO si ca exista foarte multe autoturisme in parcul auto al Parlamentului care sunt in stare precara.

La randul sau, chestorul Camerei, deputatul PNL Dan Motreanu, a declarat ca nu va semna proiectul de buget al acestui for legislativ, el precizand ca grupul parlamentar al PNL a decis sa se opuna adoptarii acestuia, considerand ca majorarea cu 30% fata de 2010 este inacceptabila.

Purtatorul de cuvant al PSD, deputatul Emil Radu Moldovan, a declarat, vineri, ca nici deputatii social democrati nu vor sustine un buget al Camerei Deputatilor care prevede achizitii de masini.

Potrivit unui memorandum intern obtinut de Mediafax, proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul viitor prevede, la capitolul "Masini, echipamente si mijloace de transport", o crestere de aproape 300 de ori fata de 2010.