Deputatul PNL Cezar Preda anunta ca se retrage din politica: "E momentul sa vina oamenii tineri"

Cezar Preda a declarat, luni seara, la un post TV, ca a avut o discutie cu presedintele PNL, premierul Ludovic Orban , caruia i-a explicat ca are un proiect personal."Nu-mi doresc sa mai candidez. Sunt de doua decenii la varful politicii. E momentul sa vina oamenii tineri. Am vorbit cu premierul, i-am spus ca am proiectul meu. E un proiect care depinde de succesul partidului meu", a explicat deputatul, citat de Realitatea TV. Cezar Preda are 61 de ani si a intrat in politica in Partidul Democrat, in 1999, in timpul presedintiei lui Petre Roman . A devenit membru PNL in februarie 2005, dupa fuziunea celor doua partide PNL si PD.A condus filiala PDL Buzau peste 10 ani, din 2001 pana in 2014. A fost vicepresedinte al Partidului Democrat, apoi vicepresedinte al Partidului Democrat Liberal, si, din 2014, al PNL.