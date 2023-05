A născut prin cezariană acasă, ajutată de soț și de soacră. Luaseră ustensilele de pe internet

Un nou caz șocant, după cel de la Piatra Neamț unde o femeie a murit după ce a născut acasă cu o moașă găsită pe Facebook, s-a petrecut de data aceasta la Târgu Neamț. O femeie de 42 de ani a fost internată după o operație cezariană făcută acasă de soțul său, asistat de soacră.

Femeia era la cea de-a cincea naștere. Cezariana a fost făcută de soțul ei și de soacră, cu ustensile cumpărate de pe Internet, potrivit stirileprotv.ro. Femeia și bebelușul au ajuns în cele din urmă pe mâna medicilor, după ce bărbatul a sunat la 112 pentru a cere ajutor de specialitate.

Echipajul de urgență a găsit-o pe femeie acasă, conștientă, dar cu hemoragie masivă. „O plagă în zona perineală care a fost, din declaraţiile pacientei, executată de către soţ, care s-au pregătit din timp făcând comandă de pe Internet de tot ce au nevoie pentru a executa procedura de cezariană la domiciliu. Pacienta cu soţul, de la început au premeditat că sunt pregătiţi din cauză că au lucrat în străinătate ca asistenţi medicali”, a declarat pentru ProTv Alexandru Pătraşcu, managerul Spitalului din Târgu Neamţ.

Familia a cumpărat de pe internet bisturiul, pansamentele sterile, pensele și alte ustensile necesare unei astfel de intervenții chirurgicale. Situația s-a complicat însă și mama cu bebelușul au ajuns la spital. Cei doi sunt în stare stabilă.

A născut acasă cu o moașă de pe Facebook

Un caz asemănător s-a petrecut cu doar două zile în urmă la Piatra Neamț, unde o femeie a născut acasă cu o moașă găsită pe Facebook.

Pe data de 15 mai la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ a fost adusă în stare de şoc şi intubată o femeie care a născut la domiciliu asistată de o moaşă. Femeia, în vârstă de 42 de ani, era la prima sarcină şi avea trombofilie şi scleroză multiplă.

"Ea a fost la mai mulţi medici din Piatra Neamţ care i-au recomandat naştere prin operaţie cezariană, fiind prima naştere la vârsta de 42 de ani, cu trombofilie şi scleroză multiplă. Această femeie a găsit pe Facebook o asistentă medicală care se pare că are studii de moaşă, care a acceptat să îi asiste naşterea la domiciliu. S-a produs o hemoragie importantă imediat după decolarea placentei.

A fost chemat Serviciul de Ambulanţă mult prea târziu. De la domiciliu până la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ a fost intubată. Acolo, o echipă multidisciplinară formată din mai mulţi medici ginecologi, anestezişti, chirurgi, neurologi, cardiologi s-au luptat să o salveze dar această pacientă a decedat până la urmă", a declarat prof. univ. dr Mircea Onofriescu, de la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie "Cuza Vodă" din Iaşi.

Tot mai des medicii din România se confruntă cu situațîi în care femeile nasc acasă.

"România nu are reglementată naşterea la domiciliu iar moaşele sau medicii nu au recomandarea de a asista naşterea la domiciliu. Trebuie să precizăm foarte clar că aceste invitaţii de asistenţă de naştere la domiciliu lansate pe Internet sau pe diferite reţele de socializare reprezintă un pericol extraordinar care se poate solda cu drame de o gravitate cu totul şi cu totul deosebită. Trebuie de reţinut că naşterea la domiciliu în unele ţări europene este reglementată şi practicată, dar există o altă infrastructură şi logistică.

În Belgia sau în Olanda sunt cadre care au un atestat recunoscut de Casele de Asigurări, de Serviciile Publice de Sănătate, să asiste naşterea la domiciliu. În momentul în care aceste persoane se duc şi încep să urmărească un travaliu, serviciul de ambulanţă este atenţionat, încât în orice moment o salvare dedicată să poată asigura transferul acestei gravide de la domiciliu în cel mai apropiat serviciu sanitar. Este un sistem de organizare şi un sistem de planificare care este foarte bine pus la punct. În România acest lucru este interzis", a explicat prof.univ.dr Mircea Onofriescu.

Studiile realizate de Organizația Mondială a Sănătății arată o creștere a numărului nașterilor la domiciliu. Cele mai multe sunt în Țările de Jos, acolo unde există legislație și sunt asigurate toate condițiile pentru astfel de situații. 16,3% din totalul nașterilor de aici au loc acasă. Urmează Danemarca, cu 14,73% și Germania, cu 12,17 procente. România are o rată sub 2%. Ultima evaluare arată că, în 2019, au fost 591 de astfel de cazuri. Însă doar o parte dintre aceste femei au născut acasă pentru că așa au vrut. Pe de altă parte, țara noastră are cea mai ridicată rată a mortalității neonatale din Europa, de aproape două procente.