Biletele de tren nu vor mai putea fi cumpărate online. Platforma se închide temporar. Anunțul CFR Călători

Autor: Adrian Zia
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 16:44
CFR Călători a anunțat miercuri, 24 septembrie, că, în noaptea de joi spre vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 00:00 – 05:00, platforma de cumpărare online a biletelor va fi oprită temporar pentru lucrări de mentenanță.

'Aplicația de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări de mentenanță. Pasagerii care au achiziționat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 26 septembrie 2025 în acest interval orar vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format PDF primit prin mail sau descărcat din aplicație înainte de ora 00:00 a zilei de 26 septembrie 2025', se menționează în comunicat.

De asemenea, călătorii care au cumpărat bilete online și care doresc modificarea/renunțarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere.

Pentru întrebări sau asistență, pasagerii pot contacta echipa CFR Călători la adresa de e-mail: [email protected].

