Conflict rezolvat. CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar pentru neplata TUI

CFR SA nu mai suspendă trenurile operate de CFR Călători și Transferoviar, deoarece acestea au achitat parțial datoriile acumulate la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI), a declarat președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

'CFR SA a emis către CFR Călători, TFC și structurile interesate Dispoziția RCC nr. 182/29.09.2025, la ora 19:00, cu textul 'În urma analizării plăților efectuate în ultimul moment pentru achitarea parțială a sumelor restante, efectuate de CFR Călători și TFC, se suspendă temporar până la noi dispoziții aplicarea prevederilor telegramei CFR nr. 28 din 27.08.2025', a precizat Mihai Barbu.

Pe 20 august, CFR SA a trimis o notificare CFR Călători cu privire la faptul că a acumulat datorii de 41,41 milioane de lei la plata TUI, astfel că din data de 1 septembrie și, respectiv, 1 octombrie, va suspenda zeci de trenuri ale acestui operator. De asemenea, compania Transferoviar era anunțată că și ea va avea suspendate trenuri din același motiv.

Luni, șeful ARF a afirmat că eșalonarea datoriilor la plata taxei de utilizare a infrastructurii (TUI) acumulate de CFR Călători și Transferoviar este singura soluție ca aceste două companii să achite sumele datorate CFR SA.

'Am avut o ședință dimineață cu CFR Călători, Transferoviar, CFR SA și Electrificare CFR pentru a discuta acest subiect și a găsi soluții, în așa fel încât să nu cumva să oprească trenurile în România și, cu siguranță, se va găsi o soluție. Noi am identificat deja și câteva lucruri concrete pe care putem să le facem și vor găsi soluții să plătească CFR SA, că aceasta este soluția până la final, ca CFR Călători și Transferoviar să plătească CFR SA acea taxă de utilizare a infrastructurii - TUI - eșalonat și să-și achite datoriile. CFR Călători discută despre o sumă de 41 de milioane de lei și Transferoviar în jur de 7 milioane de lei. Eșalonarea acestor datorii este singura soluție astfel încât cele două companii să plătească administratorului infrastructurii feroviare aceste sume', a declarat, luni, pentru AGERPRES, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu.

Potrivit acestuia, s-au identificat o serie de soluții pentru a se plăti o parte din aceste sume. Astfel, ARF urma să aloce celor doi operatori o parte din compensația pentru facilitățile de călătorie acordate diferitelor categorii sociale, iar CFR Călători va primi o altă sumă din contractul de servicii publice licitat pentru trenul nou, respectiv 7,8 milioane de lei.

'La plățile din facilitățile de călătorie pentru toți operatorii este vorba de suma de 31 de milioane de lei. Pentru toți cei șase operatori', a precizat el.

Deși părea că lucrurile merg spre rezolvare, CFR Călători a publicat miercuri seara un comunicat în care arăta că se află în imposibilitatea de a achita la termenul scadent contravaloarea facturilor pentru tariful de utilizare a infrastructurii în valoare de 41,4 milioane de lei, având în vedere că, deși avea de încasat de la ARF, pentru plata facilităților de călătorie și a compensației pentru serviciul public, peste 139 milioane de lei, de la momentul întâlnirii derulate la sediul ARF (luni, 24 august) a fost achitată doar suma de 7,8 milioane de lei care a intrat în conturile CFR Călători în data de 26.08.2025.

'Cu toate acestea, CFR Călători a achitat către CFR SA din valoarea scadentă, până în prezent, 13 milioane lei și întreprinde în continuare demersurile necesare, atât pentru încasarea sumelor datorate de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a prestației efectuate, cât și pentru plata sumelor datorate CFR SA și celorlalți furnizori de servicii. Menționăm că dacă pe lângă subcompensarea sistemului de transport feroviar de călători se înregistrează și întârzieri în plata facilităților de călătorie acordate diferitelor categorii sociale și a compensației suntem practic în imposibilitatea respectării angajamentelor contractuale în termenele scadente. CFR Călători cere scuze publicului călător pentru inconveniențele care pot apărea și face tot ce este posibil pentru a limita impactul acestora', a transmis compania.

În consecință, miercuri seara, 27 august, CFR SA a trimis o nouă notificare celor două companii în care le anunța că își menține decizia de anulare a trenurilor.

'Supărarea' între CFR SA și CFR Călători ar fi pornit de la faptul că transportatorul național feroviar de călători a plătit salariile cu două zile mai devreme, în timp ce administratorul de infrastructură nu a avut bani de salarii din cauza neplății TUI, așa cum a scris în prima notificare de anulare a trenurilor.

'Supărarea a pornit ieri de la faptul că CFR Călători a plătit salariile cu două zile mai devreme și CFR SA nu are bani să plătească salariile, din cauză că are CFR Călători să le dea bani. Și de aici supărarea, și CFR SA are dreptate, pentru că așa s-a vorbit: fiindcă oamenii lucrează toți în același loc, să nu dea o companie și cealaltă să nu dea. Așa a rămas și ulterior CFR Călători a plătit salariile în avans și de aici discuțiile dintre ei', potrivit unor surse din domeniu.

Contactat joi de AGERPRES, Mihai Barbu a afirmat că, în opinia sa, nu se vor opri trenurile notificate, întrucât au fost discuții între reprezentanții celor trei companii și în cursul zilei.

'Am mai avut și astăzi de dimineață (joi - n. r.) o discuție cu ei, nu cred că o să se întâmple, adică nu vor fi anulate aceste trenuri. Discuția luni a fost că noi le dăm niște bani, da? Noi le-am dat 7,8 milioane de lei (la CFR Călători - n. r.) și mai trebuie să le dăm 29 de milioane, care vor intra mâine (vineri - n. r.) sau luni, cel mai târziu, pentru că era o procedură cu Ministerul Finanțelor să ne aprobe, că am mutat niște bani din trimestrul patru în trimestrul trei... trebuia să ne aprobe și abia ieri ne-a aprobat. Ieri am făcut deschiderile și urmează să le intre banii. Deci, eu așa sper, că din discuția de astăzi cred că au înțeles că trebuie să rezolve această treabă', a precizat Barbu.

Șeful ARF a atenționat, totodată, că din această anulare de trenuri nu va câștiga nimeni, pentru că acest lucru va duce la o compensație mai mică pentru cei doi operatori, dar și bani mai puțini din TUI.

