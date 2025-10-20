Datoriile CFR blochează circulația a peste 30 de trenuri de călători. De când se suspendă totul și care sunt garniturile feroviare trase pe dreapta

Circulația mai multor trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' SA va fi suspendată, începând de marți, 21 octombrie, ca urmare a neachitării la termen a unor sume restante de peste 100 milioane de lei, aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale, a anunțat CFR SA.

'Compania Națională de Căi Ferate 'CFR' SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulația unui număr de trenuri operate de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători 'CFR Călători' SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI), conform obligațiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării TUI-ului se ridică la 100.203.237,65 lei', se menționează în comunicat.

Potrivit CFR SA, trenurile Regio suspendate începând cu 21 octombrie 2025 sunt: R 5431, R 5432: Bacău - Suceava Nord și retur; R 5539, R 5540: Pașcani - Suceava Nord și retur; R 5568, R 5570: Botoșani - Suceava Nord și retur; R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): București Nord - Urziceni și retur; R 8003: București Obor - Fetești; R 8005: București Obor - Constanța; R 5106, R 5107: Mărășești - Buzău și retur; R 5071, R 5072: Brazi - Buzău și retur; R 3030: Brașov - București Nord; R 3029: București Nord Gr. B - Brașov; R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timișoara Nord - Oradea și retur; R 3126, R 3129: Gurahonț - Arad și retur; R 3127, R 3128: Arad - Brad și retur; R 4105, R 4106: Bistrița Nord - Cluj Napoca și retur; R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău - București Nord și retur; R 4331, R 4338: Oradea - Halmeu și retur.

Totodată, alte trenuri Regio care vor fi suspendate sunt: R 4332: Satu Mare - Oradea; R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare - Halmeu și retur; R 4502: Siculeni - Brașov; R 4533, R 4536: Târgu Mureș - Războieni și retur; R 2441, R 2443: Târgu Mureș - Sibiu și retur; R 2445, R 2447: Teiuș - Târgu Mureș și retur; R 2560, R 2561: Mediaș - Sibiu și retur; R 2563: Sibiu - Sighișoara; R 2564: Beia Hm - Sibiu; R 2567, R 2568: Sibiu - Sighișoara și retur.

Conform CFR SA, trenurile InterRegio (IR) suspendate începând cu 7 noiembrie 2025, până la noi dispoziții, sunt: IR 1634 și IR 1633: Brașov - București Nord și retur; IR 1661 și IR 1662: București Nord - Iași și retur; IR 1571 și IR 1574: București Nord - Galați și retur; IR 1599 și IR 1590: București Nord - Drobeta Turnu Severin și retur; IR 1531: Timișoara Nord - Baia Mare; IR 1530: Baia Mare - Timișoara Nord (anulat din 8 noiembrie 2025); IR 1532: Satu Mare - Timișoara Nord; IR 1533: Timișoara Nord - Satu Mare (anulat din 10.11.2025); IR 1537 și IR 1539: Timișoara Nord - Oradea și retur; IR 1743 și IR 1744: Arad - Oradea și retur și IR 1745 și IR 1746: Târgu Mureș - Cluj Napoca și retur.

CFR SA subliniază că aceste măsuri au caracter temporar, urmând ca circulația trenurilor să fie reluată imediat ce restanțele vor fi achitate integral.

