Angajații feroviari acuză Guvernul Ciolacu de distrugerea CFR Călători: „Suntem discriminați! / Distanța București-Timișoara s-ar putea face în 3 ore"

Mecanicii din cadrul CFR Călători acuză Guvernul Ciolacu 2 de subfinanțare a companiei de transport feroviar. Aceștia susțin că sunt discriminați și loviți din plin de o concurență neloială, facilitată de executiv.

Rodrigo Gabriel Maxim, unul dintre liderii sindicaliștilor feroviari, a împărtășit principalele probleme din sistem, pentru Ziare.com. Potrivit acestuia, ajutoarele oferite de stat companiilor private sunt disproporționate în comparație cu cele acordate către CFR Călători.

„Dacă vor să facă reduceri, trebuiau să vină cu Ordonanța ”Trenulețul” și să spună ”nu mai dăm subvenție la operatorii privați, nu le mai dăm trenuri noi, nu le mai dăm diverse facilități”. În nicio țară civilizată nu se dau astfel de subvenții la operatorii privați. La noi se dau subvenții la operatorii privați ca să se distrugă operatorul de stat.

Din 2016, CFR Călători ar fi putut iniția schimbarea trenurilor vechi, dar nu s-a dorit asta, de la nivel guvernamental, de la Ministerul Transporturilor, în ciuda a ceea ce a spus și Uniunea Europeană. Astfel, acum, 80% dintre trenurile noastre, de la CFR Călători, erau noi. La noi se dorește întâi înlocuirea trenurilor vechi cu cele noi, la operatorii privați, iar apoi, dacă mai rămâne ceva, ajung și la operatorul de stat. Deci, mai bine să rămână CFR Călători nerentabil”, a declarat reprezentantul lucrătorilor de la CFR Călători.

Angajații CFR Călători se simt trădați

Sindicalistul a prezentat câteva date, pentru a sublinia motivele de revoltă.

„S-a scăzut și numărul de călătorii pentru studenți, care sunt limitați să călătorească între două localități, numărul de file al angajaților a fost scăzut, de la 24, la 7. Deci scazi intenționat numărul de călători, împingând oamenii să aleagă serviciile operatorului privat.

Se tot înființează noi societăți, le dai subvenții, compensații mai mari, trenuri noi mai multe. Dau exemplu, InterRegional, care a primit 13 trenuri noi. Păi se compară InterRegional din punctul de vedere al ponderii trenurilor noi, din totalul flotei, cu CFR Călători, care a primit 12 trenuri noi și va primi alte 24? La 24 de trenuri noi din 1.224 de trenuri în circulație? Nici nu se vede. La operatorul privat, cu nici 50 de trenuri în circulație, aproape toate trenurile sunt noi, iar lumea spune ”ia uite ce condiții, la operatorul privat! E mai bun decât operatorul de stat””, a transmis Maxim.

„Operatorul privat să fie mai bun, dar cu trenurile pe care le cumpără folosind propriul capital, nu cu trenurile care trebuiau să ajungă la CFR Călători!”

Angajatul din cadrul CFR Călători susține că unii operatori privați beneficiază de anumite „inginerii”, în consens cu oficialii statului.

„Dar aceste trenuri sunt luate de stat, pe bani europeni, date la operatorii privați. Aceste companii private, cu trenuri noi, multe dintre ele beneficiază de anumite inginerii și anume, circulă în regim de Regio Express (între Regio și InterRegio) și astfel, percep prețuri mai mici pe bilete, pentru a lua clienții de la CFR Călători. Practic, se pun unul-două trenuri ale operatorului privat înaintea celui de stat, tren privat care ar fi ”personal”, dar care pleacă și ajunge înaintea celui de la CFR Călători. Astfel, operatorul privat primește subvenție mai mare pentru că ar circula cu trenuri ”personale”. Pentru trenurile ”personale”, subvenția e mai mare, deci aceste companii private au subvenție mai mare decât CFR Călători.

Suntem discriminați! Operatorul privat să fie mai bun, dar cu trenurile pe care le cumpără folosind propriul capital, nu cu trenurile care trebuiau să ajungă la CFR Călători! Prin Ordonanța ”Trenulețul” nu trebuie să distrugi tot ceea ce e românesc!”, a mai transmis Maxim.

Transportul feroviar din România, subfinanțat

În ultimii 35 de ani, transportul feroviar a fost neglijat în România, aspect subliniat și de reprezentantul mișcării sindicale.

„Este rușinos că în România, la ora actuală, din infrastructura feroviară de 19.726 de kilometri, avem doar 600 de kilometri modernizați, la jumătatea celor construiți de autostradă. Dar cu infrastructura feroviară tot batem pasul pe loc. Am început coridorul Arad - București - Constanța de 20 de ani și am făcut sub două treimi. Atenție, pe fonduri europene.

Dacă s-ar face investiții, am putea ajunge dintr-un capăt în altul al țării în trei ore. Ar fi economie și la mecanicii de locomotivă, la conductori, deci salariați mai puțini. S-ar reduce costurile, nu s-ar mai face ore suplimentare. În România, după Revoluție și până în prezent a fost subfinanțată, permanent”, a mai punctat Maxim.

Mare protest în fața Guvernului

Vineri, 24 ianuarie, angajații CFR Călători, dar și alte categorii socio-profesionale vor protesta în Piața Victoriei, față de Ordonanța „Trenuleț”, ce prevede măsuri de austeritate.

„La mecanicii de locomotivă, paguba este de 40%, din venitul lunar. Vom fi peste 30.000 de oameni în stradă. Am fost și în septembrie, și în octombrie, și în noiembrie, la fel de mulți. Vor fi și rezerviști, și mineri, și silvicultori, și siderurgiști, și polițiști, și cei de la aeroporturi. S-au anunțat din ce în ce mai mulți”, a avertizat Rodrigo Gabriel Maxim.

De asemenea, protestatarii au mai avertizat că numărul de angajați în funcții administrative este mult prea mare, iar cel de mecanici, mult prea mic - vezi AICI.

