Radiografia prăbușirii CFR Călători: „Politizare, birocrație, corupție, marginalizare a oamenilor buni din sistem”. Investițiile care nu s-au făcut în ultimii 35 de ani

După 1990, multe companii de stat, ale României, au fost „puse pe butuci”, din cauza administrării defectuoase. Totodată, după 35 de ani de execuția soților Ceaușescu, diverse „companii-fanion” ale țării consemnează rapoarte negative, an de an. Printre entitățile care se confruntă cu probleme financiare se numără CFR Călători.

Săptămâna trecută, angajații CFR Călători au ieșit în stradă pentru a striga nemulțumirile, în fața Guvernului. Aceștia s-au arătat revoltați de faptul că prin Ordonanța „Trenuleț” li se anulează orele suplimentare lucrate, de faptul că volumul de personal - al mecanicilor și al șefilor de tren este subdimensionat și de asemenea, au atras atenția asupra investițiilor mult prea mici în infrastructura feroviară, inclusiv în achiziționarea de trenuri noi. Săptămâna trecută, Ziare.com a discutat cu reprezentantul mișcării sindicale, Rodrigo Maxim.

„Este rușinos că în România, la ora actuală, din infrastructura feroviară de 19.726 de kilometri, avem doar 600 de kilometri modernizați, la jumătatea celor construiți de autostradă. Dar cu infrastructura feroviară tot batem pasul pe loc. Am început coridorul Arad - București - Constanța de 20 de ani și am făcut sub două treimi. Atenție, pe fonduri europene.

Dacă s-ar face investiții, am putea ajunge dintr-un capăt în altul al țării în trei ore. Ar fi economie și la mecanicii de locomotivă, la conductori, deci salariați mai puțini. S-ar reduce costurile, nu s-ar mai face ore suplimentare. În România, după Revoluție și până în prezent a fost subfinanțată, permanent”, a declarat Maxim.

Cum arată cifrele CFR Călători

De-a lungul timpului, angajații CFR au semnalat în repetate rânduri problemele din sistem. De exemplu, în mai anul trecut, CFR Călători atrăgea atenția asupra cuantumului compensației primite de la guvern, mult prea mică, ce reprezenta doar 47% din necesar. În ultimii ani, CFR Călători a consemnat pagubă după pagubă. Datele oficiale privind profitul net se prezintă în felul următor: -585,9 de milioane de lei pierdere în 2023, -94,6 de milioane de lei pierdere în 2022, -8,8 milioane de lei pierdere în 2021, -281,6 milioane de lei pierdere în 2020, -25,2 milioane de lei pierdere în 2019, potrivit datelor publice, consultate de Ziare.com.

Despre problemele cu care se confruntă CFR Călători, Ziare.com a discutat și cu fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

„În ultimii 35 de ani, transportul feroviar din România a făcut mulți pași înapoi, în special din cauza lipsei cronice de finanțare în modernizarea și întreținerea infrastructurii, în material rulant nou sau reabilitat, respectiv în resursa umană de calitate. An de an au apărut tot mai multe restricții și limitări de viteză pe o rețea îmbătrânită și ignorată de statul român, iar trenurile s-au defectat tot mai des, în lipsa investițiilor necesare.

În 2021 am încercat să inversez acest trend prin asigurarea unor finanțări majore pentru modernizarea și reînnoirea rețelei primare pe sute de km, dar și achiziția de trenuri noi și repararea celor vechi. Discutăm despre circa 4 miliarde de euro, fonduri din PNRR, însă întârzierile din ultimii 3 ani în atragerea acestor bani a făcut ca acel impuls pentru redresarea sistemului feroviar românesc să fie întârziat sau chiar pierdut”, a declarat fostul ministru.

Problemele CFR Călători, în atenție lui Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor: „Politizare, birocrație, corupție, marginalizare a oamenilor buni din sistem”

Declinul CFR a fost provocat într-o bună măsură de politizarea excesivă și a corupției, susține Cătălin Drulă. În ceea ce privește acordarea subvențiilor, considerate mult prea mari pentru privat și prea mici pentru operatorul de stat, fostul ministru dă dreptate sindicaliștilor CFR Călători.

„Cu siguranță există și multă politizare în zona companiilor feroviare de stat, birocrație, corupție, marginalizare a oamenilor buni din sistem, care vor să facă treabă și să scoată la lumină calea ferată din România, dar care deranjează de multe ori pentru că pun punctul pe i și scot la lumină toată mizeria din sistem. Cât despre subvenții, ele se dau după niște criterii care nu au legătură cu performanța, nu motivează nici operatorul de stat, dar nici privații să inoveze, să dezvolte, să atragă clienți spre calea ferată. Însă, în același timp, în lipsa subvențiilor, s-ar prăbuși totul, ca un joc de cărți, fiindcă astăzi, pe calea ferată se cară mai mult aer decât călători, nu e un serviciu sustenabil.

E un cerc vicios, statul nu face investiții care să atragă clienți spre acest serviciu feroviar, operatorii funcționează pe pierdere și sunt ținuți pe linia de plutire cu aceste subvenții, iar statul e nemulțumit că trebuie să subvenționeze tot mai mult, an de an. Se poate sparge acest cerc doar prin investiții deștepte în rețea și în materialul rulant. Când oamenii o să aibă o opțiune reală la tren, o să vină spre el, o să plătească bilet și o să scadă încet presiunea pe acele subvenții”, a precizat fotul ministru.

Adrian Negrescu, analist economic: „CFR Călători trebuie desființată și reînființată, sub forma unei noi societăți”

Analistul economic Adrian Negrescu crede că pentru eficientizarea unei companii de stat, în cazul de față a CFR, nu există soluție mai bună decât desființarea și crearea unei noi entități.

„Din punctul meu de vedere, CFR Călători trebuie desființată și reînființată, sub forma unei noi societăți, în așa fel încât statul să poată desființa contractele de management și construi o nouă echipă managerială. De asemenea, desființarea ar însemna și desfacerea acelor contracte de muncă ce asigură câștiguri salariale care nu au nimic în comun cu performanța acestor companii. Practic, trebuie urmat ceea ce s-a întâmplat la CFR Marfă, care a fost transformată într-o nouă societate, care pornește de pe baze noi și sperăm, competitive.

Fără desființarea acestor societăți va fi, practic, imposibil să dai afară oameni, să restructurezi activitatea și să scapi de acele contracte colective de muncă ce prevăd niște creșteri salariale, niște beneficii care nu au nicio legătură cu situația financiară a acestor companii. Acest lucru nu ar fi valabil numai pentru CFR Călători, ci pentru multe dintre societățile de stat, inclusiv pentru acel exemplu faimos de la Romsilva, unde contractele colective de muncă prevăd niște prime de zeci de mii de euro, doar pentru faptul că unii angajați ies la pensie”, a declarat Adrian Negrescu, pentru Ziare.com.

Oportunitățile României în domeniul transportului feroviar

Pentru a face transportul cu trenul mult mai eficient și mai atractiv e nevoie de un întreg pachet de măsuri, susține Cătălin Drulă.

„Există Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare care identifică foarte bine nevoile rețelei. Discutăm despre un plan multianual prin care să ajungem ca țară, să reparăm circa 600 km de magistrală feroviară an de an - cum se făcea odată, pentru menținerea rețelei în parametri tehnici constructivi - viteze decente de 100-120 km/h pe majoritatea magistralelor principale. Trebuie să facem investiții noi, prin care viteza trenurilor să crească la 160 km/h și chiar mai departe, respectiv achiziția de zeci și sute de automotoare noi care să asigure o călătorie rapidă și confortabilă pentru români.

Ei bine, strategia e foarte bună, însă îi lipsește esențialul, banii despre care vorbeam la punctul anterior. Dacă avem bani să reparăm sau să modernizăm doar 20-30 km de linii pe an și se strică, din uzura normală, 100, e clar că în câțiva ani rețeaua va colapsa. Deci prioritățile ar trebui să se învârtă în jurul asigurării finanțării de la bugetul de stat, atragerea fondurilor europene, debirocratizare pentru urgentarea investițiilor, a reparațiilor și achizițiilor de material rulant, dar și atragerea de personal profesionist care să gestioneze eficient aceste măsuri”, a avertizat Drulă.

Cu ajutorul investițiilor consistente, transportul cu trenul poate deveni o alternativă ce poate fi luată în calcul de cetățeni, mult mai frecvent, în raportul cu mașina personală.

„Într-o foarte mare măsură, transportul cu trenul poate deveni o opțiune principală pentru români. Vedem linia deschisă în pandemie de la Gara de Nord spre Aeroportul Otopeni cu o stație intermediară la Mogoșoaia, trenurile sunt pline, două-trei milioane de călători pe an, e un succes extraordinar. Și există multe astfel de linii în țară cu potențial foarte bun, și pe distanțe mai scurte în zonele metropolitane, dar și între orașele mari, București spre Constanța, Brașov, Iași, Craiova, Pitești etc.

Însă, ne lovim tot de problemele menționate, liniile aflate într-o stare proastă, care nu permit călătorii rapide, trenurile vechi și puține, care nu asigură un serviciu modern, frecvent, predictibil, care să facă românii să lase acasă mașinile acasă”, a punctat fostul ministru.

