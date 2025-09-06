Record de întârziere la CFR. În câte ore a parcurs un tren 80 de kilometri. La destinație avea cu un vagon mai puțin

Un record de întârziere la CFR Călători s-a înregistrat vineri, 5 septembrie, când un tren al operatorului feroviar de stat a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute. Un vagon defect a dus la întârzierea trenului Regio care circula pe Valea Jiului.

Trenul Regio 2703 a plecat vineri dimineață cu 38 de minute întârziere față de ora din livret, 8:20, fiind compus din trei vagoane, remorcate de locomotiva EA 080. Garnitura avea ca destinație finală stația CF Simeria, unde ar fi trebuit să ajungă la ora 10:55, după o călătorie de trei ore și cinci minute, scrie clubferoviar.ro.

După numai 3 kilometri, la stația Petroșani Triaj, s-au acumulat încă 34 de minute, din cauza problemelor apărute la unul dintre vagoane. După ce defecțiunea ar fi fost rezolvată, garnitura și-a continuat traseul. La Bănița au apărut noi întârzieri, iar între Bănița și Merișor trenul a staționat 4 ore și 33 de minute, fără ca CFR să explice motivul.

Vagonul defect, scos abia la Pui

Problemele au continuat și la Crivadia, unde trenul a stat aproape o oră, și apoi la Baru Mare, cu o oprire de 55 de minute. Încă 78 de minute s-au pierdut până la stația Pui, unde personalul CFR a decis în cele din urmă să scoată vagonul defect din compunere. Operațiunea a durat o oră și 34 de minute.

La final, înainte de Simeria, trenul a mai adunat încă 11 minute de întârziere din cauza restricțiilor de viteză impuse pe linii deteriorate.

Conform datelor oficiale, întârzierea totală a trenului Regio 2703 a fost de 552 de minute, adică peste nouă ore. Astfel, durata călătoriei a ajuns la 12 ore și 17 minute, pentru un traseu care trebuia parcurs în trei ore.

Probleme și pe litoral

Un alt incident feroviar a avut loc tot vineri, pe ruta Mangalia – Constanța. Trenul Regio 8804 a plecat deja cu 33 de minute întârziere, iar între Neptun și Costinești locomotiva s-a defectat.

Garnitura a rămas blocată până când echipa de tracțiune din Mangalia a reușit să retragă locomotiva avariată. Circulația pe acea secție a fost închisă temporar. Întârzierea totală a trenului Regio 8804 a fost de 169 de minute, ceea ce înseamnă că cei 43 de kilometri dintre Mangalia și Constanța au fost parcurși în 3 ore și 17 minute.

