A fost reluată circulația trenurilor, după un acord între CFR Infrastructură şi CFR Călători

CFR Infrastructură şi CFR Călători au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare.

În aceste condiţii, circulaţia trenurilor este reluată după programul normal.

Anterior, ministrul Transporturilor a cerut directorilor celor două companii să rezolve problema prin dialog, în caz contrar urmând a lua măsuri împotriva ambilor.

”În urma dialogului instituţional desfăşurat între conducerile Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA şi Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părţile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare.

Ca urmare a acestor discuţii constructive şi a disponibilităţii manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfăşoare conform programului obişnuit de circulaţie”, anunţă, marţi, 21 octombrie, CFR Infrastructură, într-un comunicat de presă.

Ads

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA anunţă că va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată şi aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situaţii similare pe viitor.

Anterior, compania a anunţat că, din cauza datoriilor CFR Călători, s-a ajuns la imposibilitatea achitării integrale a chenzinei, dar şi la neplata drepturilor salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. În plus, s-au acumulat datorii către furnizori şi nu se pot plăti taxele către stat.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a cerut, marţi, 21 octombrie, directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură să rezolve prin dialog situaţia care a dus la suspendarea mai multor trenuri, în caz contrar ameninţând că va lua măsuri împotriva ambilor.

Ministrul a transmis că rolul celor doi este ”să ofere servicii publice de calitate, nu să se folosească de funcţii pentru răfuieli personale”.

Ads