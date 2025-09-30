Se suspendă circulația feroviară între Constanța și Mangalia, timp de patru luni. Anunțul CFR Călători pentru navetiști

În perioada 1 octombrie 2025 – 2 februarie 2026, circulația trenurilor de călătorie pe ruta Constanța – Mangalia este suspendată deoarece se fac lucrări la infrastructura feroviară, efectuate de către administratorul infrastructurii – CNCF CFR SA, a anunțat, printr-un comunicat, CFR Călători.

Circulația va fi închisă în aceste patru luni pentru lucrări de modernizare în stațiile Costinești Tabără și Neptun, unde vor fi construite peroane noi și vor fi reabilitate clădirile gărilor.

"În acest context, CFR Călători asigură, începând cu data de 1 octombrie 2025, serviciul de înlocuire a transportului feroviar cu autobuze pentru asigurarea călătoriei pasagerilor pe ruta Constanța – Mangalia și retur, în baza biletelor achiziționate în aceleași condiții ca în perioada de circulație a trenurilor.

Prezentăm mai jos programul de circulație al autobuzelor (indicativ RA) în perioada 1 octombrie 2025 – 13 decembrie 2025, cu mențiunea că orele de plecare/sosire în stațiile din parcursul acestora, precum și tarifele aplicate pot fi vizualizate pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea „Detalii/Preț” din modulul de mers de tren, la căutarea trenurilor de pe ruta dorită:

Constanța – Mangalia

- RA 8381: Constanța (plecare 06:25) – Mangalia (sosire 07:44), în locul trenului R 8381

- RA 8385: Constanța (plecare 09:45) – Mangalia (sosire 11:04), în locul trenului R 8385

- RA 8389: Constanța (plecare 14:22) – Mangalia (sosire 15:41), în locul trenului R 8389

- RA 8393: Constanța (plecare 17:05) – Mangalia (sosire 18:24), în locul trenului R 8393

- RA 8395: Constanța (plecare 18:13) – Mangalia (sosire 19:32), în locul trenului R 8395

- RA 8397: Constanța (plecare 20:13) – Mangalia (sosire 21:32), circulă numai sâmbăta, în locul trenului R 8397

- RA 8399: Constanța (plecare 21:13) – Mangalia (sosire 22:40), nu circulă sâmbăta, în locul trenului R 8399

Mangalia – Constanța

- RA 8380: Mangalia (plecare 05:40) – Constanța (sosire 06:59), în locul trenului R 8380

- RA 8384: Mangalia (plecare 07:56) – Constanța (sosire 09:15), în locul trenului R 8384

- RA 8386: Mangalia (plecare 12:03) – Constanța (sosire 13:22), în locul trenului R 8386

- RA 8392: Mangalia (plecare 15:53) – Constanța (sosire 17:12), în locul trenului R 8392

- RA 8396: Mangalia (plecare 18:27) – Constanța (sosire 19:46), în locul trenului R 8396

- RA 8398: Mangalia (plecare 19:45) – Constanța (sosire 21:04), în locul trenului R 8398", se arată în comunicatul publicat pe site-ul cfrcalatori.ro.

