Trenurile cu locomotivă electrică ale CFR Călători vor circula și după 7 octombrie. Cum s-a rezolvat problema datoriilor

Autor: Adrian Zia
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 17:06
Tren CFR FOTO Facebook/ CFR Călători

Trenurile tractate de locomotive electrice aparținând CFR Călători vor circula și după data de 7 octombrie pe rețeaua națională de cale ferată, după ce operatorul de stat a semnat cu Electrificare CFR SA o convenție de eșalonare a plăților restante. Cea mai veche factură neplătită este de la finalul lunii martie.

Notificarea a fost transmisă către CFR Călători în data de 29 septembrie.

"Vă notificăm că, începând cu data de 07.10.2025, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată", se arată în documentul trimis de Electrificare CFR SA.

Între timp, cele două părți au ajuns la o înțelegere, scrie Hotnews.

"Societatea „Electrificare CFR”-SA a acceptat, la data prezentei, încheierea cu SNTFC “CFR Călători”-SA a unei convenții de eșalonare a plăților restante. În consecință, “Electrificare CFR”-SA a emis, cu data de 02.10.2025, Notificarea de reluare a dreptului de acces pentru SNTFC “CFR Călători”-SA, pentru care a fost emisă interzicerea începând cu data de 07.10.2025", se arată în noua notificare transmisă către CFR Călători.

Despre probabilitatea ca trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, a vorbit și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

"Am discutat această speță în ședința de Guvern, e ridicată de către Transporturi. Am discutat cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, inclusiv la Finanțe, înainte de ședința de Guvern și această chestiune este în analiză, pentru că trebuie să vedem exact despre ce sume e vorba, cât de mari sunt, pe ce se bazează solicitările respective, înainte de a lua o decizie în acest sens. Suma acordată a fost, repet, studiată la nivel tehnic, în Finanțe, cu Ministerul Transporturilor. (...)

Aceste discuții le-am avut. Speța e ridicată în Guvern, e în atenția noastră și o să încercăm să găsim, împreună cu Ministerul Transporturilor, soluțiile pentru ea", a explicat ministrul.

