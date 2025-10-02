Trenurile CFR Călători ar putea să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor. Banii alocați de Guvern sunt insuficienți

Guvernul caută soluții pentru criza de la CFR Călători, după ce operatorul riscă să rămână fără acces la rețeaua feroviară electrificată din cauza datoriilor acumulate către Societatea Electrificare CFR SA. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că situația este analizată împreună cu Ministerul Transporturilor, în timp ce sindicatele avertizează că subfinanțarea și lipsa decontării facilităților pentru pasageri amenință grav funcționarea transportului feroviar de călători.

"Am discutat această speță în ședința de Guvern, e ridicată de către Transporturi. Am discutat cu reprezentanții Ministerului Transporturilor, inclusiv la Finanțe, înainte de ședința de Guvern și această chestiune este în analiză, pentru că trebuie să vedem exact despre ce sume e vorba, cât de mari sunt, pe ce se bazează solicitările respective, înainte de a lua o decizie în acest sens. Suma acordată a fost, repet, studiată la nivel tehnic, în Finanțe, cu Ministerul Transporturilor. (...) Aceste discuții le-am avut. Speța e ridicată în Guvern, e în atenția noastră și o să încercăm să găsim, împreună cu Ministerul Transporturilor, soluțiile pentru ea", a explicat ministrul.

Circulația s-ar putea bloca de săptămâna viitoare

Trenurile cu locomotivă electrică aparținând CFR Călători sunt în pericol să nu mai poată circula, de săptămâna viitoare, pe rețeaua națională de cale ferată, din cauza restanțelor acumulate de operatorul de transport de călători la Societatea Electrificare CFR SA, potrivit unei notificări transmise acestuia în data de 29 septembrie.

Ads

Astfel, conform documentului obținut de AGERPRES și semnat de directorul general al Societății Electrificare CFR SA, Ștefan-Răzvan Rădulescu, începând cu data de 7 octombrie, va fi aplicată măsura de întrerupere a alimentării cu energie electrică prin retragerea dreptului de acces al unităților de tracțiune electrică aparținând SNTFC CFR Călători SA la infrastructura feroviară electrificată.

În acest context, președintele Federației Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România, Rodrigo Maxim, a propus, miercuri, în ședința plenului Consiliului Economic și Social (CES) aviz nefavorabil pentru proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025, care "distruge sistemul feroviar".

Banii puțini de la Guvern

Liderul sindical și-a motivat propunerea prin faptul că, la această rectificare bugetară, nu se alocă CFR Călători nici măcar suma de 270 milioane lei restantă de la facilitățile de călătorie, de la prestația efectuată de companie, în condițiile în care transportatorul a primit în 2025 o compensație cu 30% mai mică față de cea din anul anterior, ceea ce l-a obligat să anuleze din obligația de serviciu public pe durata întregului an 247 de trenuri de călători zilnice și 44 de trenuri de călători în zilele de sâmbătă și duminică și sărbători legale.

Ads

Pe de altă parte, CFR Călători a transmis că valoarea facilităților nedecontate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) către CFR Călători se ridică la suma de 135 de milioane de lei, până în acest moment, iar din acest motiv societatea de transport înregistrează datorii scadente și întârzieri la plata furnizorilor.

"CFR Călători ar trebui să încaseze conform prevederilor contractuale și legislației în vigoare, pentru serviciul prestat, sume considerabile de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) compuse din compensația pentru serviciul public de transport feroviar de călători și din facilitățile acordate de către statul român pentru călătoria cu trenul. Atât timp cât compensația în anul 2025 este mult sub nivelul necesar și reprezintă doar 80% din valoarea compensației acordate în anul 2024, CFR Călători este practic văduvită de ARF de sumele care îi reveneau conform legislației în vigoare. La aceasta se adaugă facilitățile acordate de stat prin ARF, diverselor categorii sociale de călători (elevi, studenți, pensionari, veterani etc.) pe care ARF nu le mai decontează sau întârzie plata lor. Doar în ultima perioadă, valoarea facilităților nedecontate de către ARF până în acest moment se ridică la suma de 135 de milioane de lei", se menționa într-un comunicat al companiei, publicat miercuri.

Potrivit sursei citate, "în aceste condiții, CFR Călători nu are cum să nu înregistreze datorii scadente și întârzieri la plata furnizorilor"

Ads