Surpriza lui Nelu Varga: CFR Cluj a ales noul antrenor! A mai pregătit de două ori echipa din Gruia

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj. Foto: X / @rf_facts

După demisia lui Dan Petrescu, patronul Nelu Varga a ales noul antrenor al echipei.

Pe lista lui Nelu Varga s-au aflat Cosmin Contra, Cristiano Bergodi și Andrea Mandorlini, iar cel ales de patronul lui CFR Cluj este Mandorlini, informează Fanatik.

Italianul a mai pregătit-o de două ori pe CFR Cluj, în perioadele 2009-2010 și 2024-2025.

„În proporție de 99%, pot să vă anunț oficial, noul antrenor al CFR-ului va fi italianul Mandorlini. El ar fi alegerea lui Neluțu Varga. Pe listă, azi-noapte, a fost și Cosmin Contra, dar s-a ajuns la concluzia că e prea scump, iar CFR nu își permite un antrenor la banii lui Cosmin Contra.

Azi-noapte, pentru că nu au dormit, nici Cristi Balaj, nici ceilalți din conducere. Nu s-a dormit azi-noapte, pot să vă spun asta, așa, din culise, de la CFR. Neluțu Varga n-a dormit toată noaptea. E extrem de afectat. S-au pierdut 7-8 milioane de euro, care pentru CFR erau aur curat”, a spus jurnalistul Horia Ivanovici.

Tehnicianul Dan Petrescu a anunțat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în fața formației Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că își asumă rezultatul și că trebuia ca cineva să plătească.

“A fost ca un vis urât. N-am reușit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greșeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere rușinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toți suntem vinovați, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea ca să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză și băieții au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec așa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea rușine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam, această pauză mi-o luam. Nu m-am simțit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună și pentru club, și pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente, începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Petrescu în conferința de presă de după meci.

