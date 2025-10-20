Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 22:39
323 citiri
Gest bădărănesc al unui jucător de la CFR Cluj: a distrus laptopul unui fotoreporter
Andres Sfait a distrus laptopul lui Florin Ardelean FOTO Captura DigiSport

Echipa ploieşteană Petrolul a dispus luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia CFR Cluj, în ultimul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Petrolul Ploieşti s-a impus cu 1-0, reuşind a treia victorie stagională şi a doua consecutivă. CFR rămâne cu 13 puncte şi este pe locul 11, în timp ce ploieştenii fac 12 puncte şi sunt pe locul 13.

Finalul primei reprize a meciului Petrolul – CFR Cluj a fost marcat de un moment surprinzător: mijlocașul ardelenilor, Andres Sfait (20 de ani), a lovit nervos un panou publicitar din spatele porții, după ce a pierdut un duel cu un adversar. În spatele acelui panou se afla fotoreporterul Florin Ardelean, al cărui laptop a fost distrus în urma impactului.

Sfait nu și-a cerut scuze și nici nu s-a interesat de paguba produsă, nici măcar în pauză. Reacțiile comentatorilor partidei au fost critice: „Costă aparatura, cred că a distrus acel laptop. E bun de plată Sfait”, a spus Andrei Tivilichi, în timp ce Emil Hossu-Longin a completat: „O să-i vină factura cât de curând... Nu se face așa ceva.”

Rămâne de văzut dacă CFR Cluj sau jucătorul vor acoperi prejudiciul provocat jurnalistului.

