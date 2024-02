Criza la CFR: Buget injumatatit pentru sezonul 2009/2010

CFR Cluj va ataca noul sezon al Ligii I cu un buget de 17 milioane de euro, de doua ori mai mic decat cel din sezonul trecut.

Ajuns din urma de criza, Arpad Paszkany a solicitat antrenorilor sa vanda jucatori pentru a avea bani de noi transferuri, astfel ca Pereira si Culio au fost deja scoti la vanzare, primul avand o oferta concreta de la Benfica Lisabona, anunta Prosport.

Feroviarii sunt nevoiti sa-si schimbe si politica de transferuri deoarcere, in acest moment, CFR nu intruneste conditiile impuse de FRF pentru sezonul viitor, in care fiecare echipa trebuie sa aiba minim 8 jucatori romani pe foaia de joc. Fost campioana a Romaniei are in loc doar 5 romani, Stancioiu, Mara, Muresan, Panin si Deac.

CFR Cluj a efectuat deja un prim transfer, inregimentandu-l pe portarul slovac Boris Peskovici, de la Academica Coimbra.