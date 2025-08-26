Paszkany: A fost viciere de rezultat

Sambata, 30 Octombrie 2010, ora 17:36
1927 citiri
Paszkany: A fost viciere de rezultat

Patronul lui CFR Cluj, Arpad Paszkany, a atacat dur arbitrajul meciului cu Otelul, declarand ca "centralul" Istvan Kovacs a viciat rezultatul defavorizandu-i pe ardeleni.

"Meciul a fost unul de lupta, daca nu ar fi fost stricat de arbitraj care a condus partida cu doua unitati de masura. A fost viciere de rezultat.

Eliminarea lui Veloso a fost justa, a fost o intrare foarte dura, dar in prima repriza, golul lui Traore a fost unul regulamentar si eliminarea aceluiasi Traore a fost gratuita. Atacantul nostru a fost vanat tot meciul", a spus Paszkany la Digi Sport.

Otelul si CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, un meci din cadrul etapei cu numarul 13 a primei divizii.

M.D.

Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”
Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”
Se intensifică bătălia pentru alegerile din Capitală. Lupta a început cu sondajele de opinie care arată favoriții momentului pentru Primăria Bucureștiului. Actualul primar al Sectorului 4,...
Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
După ce în luna mai anunțase că se retrage din viața politică, Călin Georgescu revine tot mai vizibil în spațiul public, stârnind discuții și controverse legate de o posibilă numire...
#Paszkany acuza arbitraj, #viciere rezultat Otelul CFR, #egal nebun Otelul CFR , #Arpad Paszkany
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scopul campionatului: 5-0 în primul meci al lui Cristian Chivu, la Inter, în Serie A
  2. Prima ”bombă” la US Open. Surpriză neplăcută pentru americani
  3. Echipa din Liga 1 care a obținut prima victorie a sezonului. A trecut peste FCSB și CFR în clasament
  4. Finalul unei ere în tenisul feminin. Prietena Simonei Halep a spus adio la US Open 2025
  5. Probleme pentru Arteta. Arsenal își pierde cel mai bun jucător, înainte de meciul cu Liverpool
  6. Încă un transfer la Barcelona. Jucătorul dorit de Hansi Flick
  7. Becali îi îmbogățește pe jucătorii de la FCSB. Sute de mii de euro, pentru calificarea în Europa League
  8. Reacția vedetei TV despre care s-a spus că a avut o aventură amoroasă cu Gigi Becali: ”Mai rezistă printre voi? E greu!”
  9. Bilete gratis pentru fanii naționalei. Cum se pot rezerva
  10. Decizie importantă luată de UEFA. Ce se va întâmpla joi, la FCSB - Aberdeen, meci decisiv în Europa League