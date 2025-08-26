Paszkany: A fost viciere de rezultat

Patronul lui CFR Cluj, Arpad Paszkany, a atacat dur arbitrajul meciului cu Otelul, declarand ca "centralul" Istvan Kovacs a viciat rezultatul defavorizandu-i pe ardeleni.

"Meciul a fost unul de lupta, daca nu ar fi fost stricat de arbitraj care a condus partida cu doua unitati de masura. A fost viciere de rezultat.

Eliminarea lui Veloso a fost justa, a fost o intrare foarte dura, dar in prima repriza, golul lui Traore a fost unul regulamentar si eliminarea aceluiasi Traore a fost gratuita. Atacantul nostru a fost vanat tot meciul", a spus Paszkany la Digi Sport.

Otelul si CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 1-1, un meci din cadrul etapei cu numarul 13 a primei divizii.

M.D.

