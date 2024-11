Paszkany da cartile pe fata. Iata ce se intampla cu jucatorii lui CFR Cluj

Arpad Paszkany, patronul celor de la CFR Cluj, a decis sa dea cartile pe fata dupa ce in presa au aparut mai multe informatii referitoare la plecarea unui numar mare de jucatori de la fosta campioana.

Potrivit omului de afaceri, singurul fotbalist care va parasi Gruia in aceasta iarna este portarul Eduard Stancioiu, al carui contract se incheie.

"Stancioiu a ajuns in aceasta iarna la sfirsit de contract si nu i-l mai prelungim, pe Hora si pe Sepsi i-am imprumutat la Tirgu Mures, Piccolo, Tade si Voiculet ramin pe loc. Primul mai are contract pina in vara, iar pe Voiculet si Tade de-abia i-am luat, cum sa-i dam afara?", a spus Paszkany in Fanatik.

El a precizat ca Ricardo Cadu va continua la CFR iar situatia lui Felgueiras este incerta, goalkeeperul avand oferte de transfer.

"Cota lui Felgueiras este de 3-4 milioane de euro, cred ca unei echipe din Romania ii va fi greu sa dea banii astia. Probabil, mai degraba va pleca in strainatate, dar sa nu spui niciodata niciodata! Cu domnul Nicolae am o relatie de amicitie, asa ca...", a mai spus Paszkany.

CFR Cluj si-a schimbat antrenorul in aceasta perioada, Petre Grigoras fiind demis si inlocuit cu Vasile Miriuta.

