Braga - CFR Cluj, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu vrea să întoarcă rezultatul LIVETEXT, de la 21.30

Joi, 14 August 2025, ora 20:46
Echipa de fotbal CFR Cluj va întâlni, joi, de la ora 21.30, în deplasare, formația portugheză Sporting Braga, în manșa secundă a turului al treilea preliminar din Europa League.

În tur, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu cu 2-1.

Meciul Sporting Braga - CFR Cluj va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru. El va fi ajutat de Christof Günsch şi Marco Achmüller, în timp ce rezervă va fi Martin Petersen. În Camera VAR se vor afla Sören Storks şi Patrick Hanslbauer.

DESFĂȘURAREA LIVE

*CFR Cluj, echipa de start: Hindrich - Abeid, Bolgado, Sinyan, Camara - Keita, Djokovic, Fică - Korenica, Postolachi, Nkololo

