Oficialul CFR Cluj lămurește misterul venirii lui Dan Petrescu

Dan Petrescu a fost contactat de patronul CFR Cluj Neluțu Varga după demisia lui Adi Mutu și este așteptat în Gruia pentru a prelua echipa.

Directorul sportiv al clubului din Cluj, Bogdan Mara, a precizat însă că Petrescu nu va sta pe bancă la următorul meci din Superliga al ardelenilor, el fiind încă în Coreea.

"Nu chiar, nu vine așa vijelios cum scriu ziarele. E clar că există o coincidență și o întâmplare care-l aduc aproape de CFR, plecarea lui Adi, iar ziua următoare Dan a ajuns la un acord să rezilieze contractul.

Dan Petrescu a făcut performanțe la CFR Cluj, este iubit de fanii CFR-ului și are relații bune cu patronul clubului și cu toți cei din cadrul clubului.

Tot ce a apărut în presă, am văzut și eu că a semnat, că ajunge la Cluj, că are salariul făcut, nu este adevărat. Eu vă zic exact cum este situația. Dan încă este în Coreea, încă nu a reziliat contractul cu cei de acolo, mai are de discutat termenii rezilierii. După ce va rezolva ce are de luat în Coreea, va veni în România.

A avut o discuție cu Neluțu, vorbeau și înainte. Cu siguranță o să iasă la masă împreună și vor discuta probabil despre o eventuală colaborare", a spus Bogdan Mara, potrivit Digisport.