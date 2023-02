CFR Cluj - Lazio, pentru un loc în optimile Conference League. Cu cine ar putea juca echipa lui Dan Petrescu dacă trece de italieni

Echipa CFR Cluj înfruntă formaţia Lazio Roma, astăzi, de la ora 19.45, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în manşa secundă a play-off-ului Conference League. În tur, la Roma, scorul a fost 1-0 pentru Lazio.

La partida din Italia, clujenii au jucat în superioritate numerică din minutul 15, când de la italieni a fost eliminat Patric. Golul a fost marcat de Immobile, în minutul 45+4.

Meciul de la Cluj-Napoca va fi arbitrat de o brigadă din Germania, cu Falix Zwayer la centru. Zwayer va fi ajutat de asistenţii Stefan Lupp şi Marco Achmuller. Arbitri VAR vor fi Harm Osmers şi Katrin Rafalski, iar rezervă Sven Jablonski.

Ce au spus cei doi antrenori înaintea confruntării:

Dan Petrescu (CFR Cluj): “Aş vrea să ştiu şi eu cine lipseşte de la Lazio. La meciul tur s-a zis că joacă cu echipa a doua. Ai a fost echipa a doua? Vor juca cei mai buni jucători. La noi lipsesc doi jucători, Yuri şi cu Boateng. Noi n-avem doi titulari. Noi avem doi jucători titulari care nu joacă, Lazio n-are pe nimeni care nu joacă. Ei au o rezervă care nu joacă. Şansele, 90 la sută Lazio, 10 la sută CFR. Sunt realist, nici pesimist, nici optimist. Sper că stadionul va fi plin, dar nu este de ajuns. Vom da totul pentru a ne califica”.

Maurizio Sarri (Lazio Roma): “Sper că Petrescu are dreptate (n.r. în privinţa şanselor), dar mă îndoiesc. Milinkovic nu este apt de joc. Zaccagni are febră, iar Marcos Antonio a avut o problemă similară cu a lui Sergej, dar la el nu a fost atât de rău. Ne lipsesc mulţi jucători şi este o situaţie dificilă. Nu este un aalibi, doar o problemă în plus pentru noi. Cluj va avea atitudinea unei echipe care crede în şansele sale”.

Echipa câştigătoare a dublei manşe se va califica în optimile de finală ale Conference League.

Tragerea la sorţi a optimilor de finală va avea loc vineri, de la ora 14.00, la Nyon. Capi de serie la tragerea la sorţi sunt echipele care au câştigat grupele Conference League: AZ Alkmaar (Ţările de Jos), Djurgarden (Suedia), Istanbul Başakşehir (Turcia), Nice (Franţa), Sivasspor (Turcia), Slovan Bratislava (Slovacia), Villarreal (Spania), West Ham (Anglia).

În cealaltă urnă vor fi câştigătoarele play-off-ului: Ludogoreţ (Bulgaria) sau Anderlecht (Belgia), Trabzonspor (Turcia) / Basel (Elveţia), Lazio (Italia) / CFR Cluj (România), AEK Larnaca (Cipru) / Dnipro-1 (Ucraina), Braga (Portugalia) / Fiorentina (Italia), Qarabağ (Azerbaidjan) / Gent (Belgia), Bodø/Glimt (Norvegia) / Lech (Polonia), Sheriff (R. Moldova) / Partizan (Serbia).

Meciurile se vor disputa la 9 martie turul şi 16 martie returul.

