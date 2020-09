Boli si Golofca au plecat de la CFR Cluj

Clujenii vor primii 700.000 de euro in schimbul fotbalistului ivorian.Imediat ce transferul va fi parafat, in contul echipei campioane vor intra 450.000 de euro, restul de bani vor fi virati in maxim o luna, scrie gsp.roPentru a primi acceptul conducerii ardelene, Boli a fost nevoit sa renunte la o parte din banii pe care ii avea de primit de la CFR.Boli nu va fi singurul jucator care se va desparti de CFR Cluj.Catalin Golofca va fi imprumutat la Sepsi Sfantu Gheorghe, unde a fost dorit insistent de antrenorul Leo Grozavu, cei doi lucrand impreuna si la FC Botosani.